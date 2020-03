Konami, Sevilen PS1 Oyununu Mobil Cihazlar İçin Yayınladı

Konami'nin sevilen klasiği Castlevania: Symphony of the Night, Android ve iOS'a geldi. Oyun, PS1 sürümündeki hikayeyi, orijinal müzikleri ve görselleriyle mobil cihazlara taşıyor.

Konami, Castlevania: Night of Symphony of the Night'ı Android ve iOS için yayınladı. PS1'in sevilen klasiği, birkaç ek özellikle birlikte ücretli bir oyun olarak mobil platformlara taşındı.

Castlevania: Symphony of the Night, orijinal oyunun muhteşem müziklerini ve görsellerini mobil platformlara getiriyor. iOS ve Android sürümleri, kontrol cihazı desteğine sahip ve oyuncuların kaldığı yerden devam edebilmelerini sağlayan yeni bir özellik içeriyor. Ayrıca zorlu savaşlardan galip çıkarak kilidini açabileceğiniz çeşitli başarımlar da eklendi.

Castlevania: Night Symphony of Night, ilk olarak Mart 1997'de PlayStation 1 için, Haziran 1998'de de Sega Saturn için piyasaya sürüldü. Ardından Ekim 2007'de Castlevania: Dracula X Chronicles ile PSP sürümü ve Mart 2007'de Xbox 360 sürümü yayınlandı. Son olarak Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood, Ekim 2018'de PlayStation 4 platformuna geldi.

Klasik konsol RPG'sinin mobil sürümünde oyuncular, Dracula'nın devasa kalesinde Alucard olarak maceraya atılacak, yolculukları boyunca benzersiz düşmanlar ve karakterle karşılaşacaklar. Ayrıca oyunu İngilizce, Japonca, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde oynayabilecekler.

Castlevania: Night Symphony of Night, Android ve iOS'ta 20 TL'den satışa sunuldu. Oyunun App Store sayfasına buradan, Play Store sayfasına ise buradan erişebilirsiniz.