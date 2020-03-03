Bir Tasarımcının Elinden Çıkan Dikkat Çekici PS5 Tasarımı

Bu senenin sonlarında çıkacak olan Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in tasarımının nasıl olacağına dair hâlâ net bir bilgimiz bulunmuyor ancak bir tasarımcı, PS5 için oldukça dikkat çeken bir konsept tasarıma imza attı.

Sony’nin PlayStation 5 konsoluyla ilgili yapacağı bir duyurunun söylentileri, son zamanlarda internet ortamında hızlı şekilde yayıldı. Şirketten beklenen bu gelişme, PS5 etkinliğiyle ilgili bir davetiye olabileceği gibi PS5 ile ilgili ilk detayların açıklandığı bir duyuru da olabilir.

Tabii burada Corona virüsü salgını sebebiyle büyük etkinliklerin iptal edildiğini de hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca Sony de bu sene içerisinde yer alacağı bazı etkinliklerden Corona virüsü sebebiyle çekildiğini duyurmuştu. Dolayısıyla şirketin büyük bir etkinlik düzenlemektense çeşitli duyurular üzerinden hareket edeceğini tahmin etmek çok da zor değil.

PlayStation 5 beklentileri:

Sony, PS5 duyurusunu hangi yolla yapacaksa yapsın bunun oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceğini söylemek gerekiyor. Şirket, güncel konsolu olan PlayStation 4'te 110 milyon gibi bir satış rakamına ulaşmış ve pazarı domine etmeyi başarmıştı. Konsolun en büyük rakibi olan Xbox ise bu satış rakamının neredeyse yarısında kalmıştı.

Elbette Xbox Series X ile birlikte şu an için Microsoft’un rüzgârı arkasına aldığını söyleyebiliriz. Bunda Sony’nin PS5 konsoluyla ilgili henüz dişe dokunur bir duyuru yapmamış olmasının da etkisi büyük. Ayrıca PS5 ile ilgili ortaya atılan söylentiler doğruysa yeni oyun platformunun konsol dünyasına çağ atlatacağını söyleyebiliriz.

Tabii yeni konsolla ilgili en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de cihazın tasarımı. Yukarıda gördüğünüz görselde yer alan konsol, PlayStation 5’in geliştirici kiti olarak lanse edilmişti ancak bu tasarım, bazı kaynaklara göre nihai konsolun tasarımıyla aynı.

Abdelrahman Shaapan ise geliştirici kitine göre daha olası gözüken bir PS5 tasarımına imza attı. Shaapan’ın tasarımında konsolun ön tarafında yer alan ekran, oldukça dikkat çekiyor. Konsolun ön tarafında yer alan bu ekranda oyuncular ve oynanan oyunla ilgili bilgiler bulunuyor. Böyle bir tasarımın gerçeğe dönüşmesi, konsol tasarımları açısından oldukça büyük bir adım olabilir. Peki, siz Shaapan’ın konsept tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Abdelrahman Shaapan’ın PlayStation 5 tasarımı: