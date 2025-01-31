Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone 16 Pro için yeni bir tasarım oluşturdu. 24 ayar altın kaplama tasarım, Bitcoin ile Donald Trump'a atıfta bulunuyor. İşte bu özel tasarımın dudak uçuklatan fiyatı...

Piyasaya sürdüğü özel tasarım ürünlerle en çok da akıllı telefon dünyasında yankı uyandıran lüks tasarım şirketi Caviar, bu kez de iPhone 16 Pro serisi için hazırladığı yeni tasarımlarını duyurdu. Sınırlı sayıda üretilecek özel tasarım, dudak uçuklatan bir fiyata sahip olacak.

Caviar'ın iPhone 16 Pro serisi için oluşturduğu tasarımda 24 ayar altın kaplama kullanıldı. Kaplamanın teması ise bir numaralı kripto para birimi olan Bitcoin. Tasarımcılar, Bitcoin logosunun çevresini ise blok zincir teknolojisini temsil eden gravürlerle donattılar.

İşte iPhone 16 Pro için oluşturulan özel tasarım

Caviar tarafından yapılan açıklamaya göre 24 ayar altın kaplama Bitcoin temalı iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden toplamda 47 adet üretilecek. Bu da bu tasarımı oldukça nadir yapacak. Peki şirket, neden 47'yi seçti? Caviar, bu noktada Donald Trump'a atıfta bulundu. Bilindiği üzere Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak göreve başladı.

Caviar'ın resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre özel tasarım iPhone 16 Pro için başlangıç fiyatı, 11 bin 130 dolar (yaklaşık 399 bin TL). En pahalı versiyonu satın almak isteyen tüketicilerin ise bugünün kuruyla 450 bin TL'yi aşan 12 bin 630 doları gözden çıkarmaları gerekecek.