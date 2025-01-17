Lüks tasarım şirketi Caviar, Samsung Galaxy S25 Ultra için hazırladığı özel tasarımlarını duyurdu. Şirket, ön siparişe açtığı ürünler için yüz binlerce lira istiyor.

Haberlerimize sık sık konu olan lüks tasarım şirketi Caviar'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, daha Samsung'un bile duyurmadığı Galaxy S25 Ultra için yeni tasarımlarını duyurdu. Daha şimdiden sipariş edilebilen tasarımlar için yüz binlerce liralık ödeme yapılması gerekecek.

Caviar'ın Galaxy S25 Ultra için hazırladığı internet sitesine baktığımızda 7 farklı tasarım görüyoruz. Fiyatlar ise 10 bin 270 dolardan başlayıp, 12 bin doların üzerine kadar çıkıyor. Bu özel tasarım Galaxy S25 Ultra'ya sahip olmak isteyen tüketicilerin, Caviar ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

İşte ultra lüks tasarımlı Galaxy S25 Ultra

Sol tarafta gördüğünüz "Shining Rose" isimli tasarım, 24 ayar altın kaplamadan üretildi. Sadece 99 adet üretilecek bu modelde, gerçek inek derisi kullanıldı. Sağ tarafta gördüğünüz model ise "Pisces" olarak isimlendiriliyor ve havacılık sektöründe de kullanılan titanyum malzemeden üretilen bir kasaya sahip. Bu model de tıpkı Shining Rose gibi 99 adet üretilecek.

Yukarıda ise sırasıyla "Dominion" ve "Moarch" isimli modelleri görüyoruz. Titanyum gövdeye sahip olan Dominion modelinde timsah derisi kullanıldı. Moarch isimli modelde ise timsah derisinin, bu kez 24 ayar altın ile eşleştirildiğini görüyoruz. Her iki model de diğerleri gibi 99 adet üretilecek.