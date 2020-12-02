Caviar, Kamerası Olmayan iPhone 12 Modellerini Duyurdu

Yüksek fiyatlı ve ilginç tasarımlı iPhone modellerinin bir yenisini daha tanıtan Caviar, iPhone 12 Pro modellerinin ilginç bir versiyonunu piyasaya sürdü. Uçuk bir fiyatla sürülen iPhone 12 Pro modellerinde en dikkat çekici şey, telefonların kamerasının olmaması.

Tasarımları ile kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçlayan Caviar, yüksek fiyatlı iPhone kılıfları ve telefonlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Lüks tasarımlarını fazlasıyla uçuk fiyatlarla piyasaya süren Caviar, iPhone 12 Pro serisi için yeni modelini piyasaya sürdü. Diğerlerinden daha farklı bir tasarıma sahip olan bu yeni Caviar iPhone 12 Pro Stealth serisi, gerçekten de iPhone 12 almanın mantığını sorgulatacak nitelikte bir özelliğe sahip.

Caviar Stealth adı altında çıkan yeni iPhone 12 Pro modellerinin kamerası bulunmuyor. Evet, yanlış duymadınız. Caviar'ın tasarlayıp piyasaya sürdüğü bu iPhone 12 Pro modellerini satın alırsanız, kameraları olmayan bir iPhone 12 modeline sahip olacaksınız. Günümüzde akıllı telefon üreticileri kameralarının diğerlerinden güçlü olması için uğraşırken Caviar, kameraları yok etmeyi tercih ediyor. Elbette bunun kimilerine göre mantıklı olan bir açıklaması bulunuyor.

Caviar'ın amacı, kendinizi güvende hissetmeniz:

Dizüstü bilgisayar satın aldığınızda CIA'in sizi gözetlediği hissine kapılıp kameranın önüne küçük bir kâğıt parçası bantladığınız o anı düşünün. Caviar da aynen bu sebeple telefondaki kameraları yok etmiş. Kameraların yarattığı güvenlik açığından rahatsız olan insanlar için üretilen bu iPhone 12 Pro Stealth modelleri, özellikle yüksek güvenlikli ortamlarda çalışan kişilerin satın alabileceği türden modeller olarak karşımıza çıkıyor.

Kameradan arındırılmış bu iPhone 12 Pro Stealth modelini satın almak isterseniz en ucuz olan siyah modele 4.990 dolar (39.281 TL) başlangıç fiyatıyla erişebilirsiniz. Tabii bir de bunun altın olan versiyonu bulunuyor. Bu modelin başlangıç fiyatı da 5.520 dolar (43.465 TL). Yalnızca kameraların güvenlik açığı yarattığını düşündüğünüz için bir telefona 40.000 TL'yi aşkın para verilir mi, orasını sizlerin değerli görüşlerine bırakıyoruz.