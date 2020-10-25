Caviar, Ev Parasına Sattığı iPhone 12 Modellerini Tanıttı

Rus lüks akıllı telefon şirketi Caviar, bugün Apple'ın iPhone 12 modellerini neredeyse 50 katı değeriyle satacağı Warrior serisini duyurdu. Caviar'ın yeni serisi, 5.490 dolardan 47.690 dolara kadar fiyat aralığına sahip.

Apple daha yeni iPhone serisi iPhone 12'yi tanıtmadan önce bile lüks tasarımlı iPhone 12'lerini tanıtan Caviar, bugün yeni modelleriyle karşımıza çıktı. Fiyat etiketleriyle daha önce de gözlerimizi ekrandan uzaklaştırmamızı sağlayan şirket, bu kez 'Warrior Collection' isimli serisiyle bizi daha da üzdü.

Akıllı telefonları birer mücevher haline dönüştüren Rus şirket, piyasaya çıkan iPhone 12 modelleri için yeni ürünlerini internet sitesinde yayınladı. Altı farklı modelden oluşan yeni Warrior Collection serisi, temelde tek bir tasarımı izlese de üstünde bulunan malzemelerle farklı değerlerde modellere sahip oldu.

Caviar'ın yeni göz dolduran Warrior serisi:

Caviar'ın Warrior Collection serisi, 128 GB depolama alanına sahip iPhone 12 Warrior Knight, Samurai ve Viking modelleriyle açılış yapıyor. Serinin en düşük fiyatlı olan modeli, 5.490 dolarlık (yaklaşık 43 bin 700 TL) fiyat etiketine sahip. Titanyum barındıran modellerin üzerindeki diğer materyallerse birbirinden farklı.

Caviar'ın 5.490 dolarla açılış yapan Warrior serisini 5.650 dolarlık (yaklaşık 45 bin TL) Assassin modeli takip ediyor. Aynı tasarımı taşıyan telefon, diğer modellerden farklı olarak titanyumun yanı sıra karbon elementini de taşıyor. Assassin'in ardındansa fiyatlar birden dolar bazında çift haneye çıkıyor.

Warrior serisinin ikinci en pahalı modeli, Zulfiqar ismine sahip. Altından yapılma bir kasaya ve Şam çeliği tasarımına sahip olan Zulfiqar, yalnızca 19 adetle sınırlı durumda. Modelin iPhone 12 Pro/128 GB'lık versiyonu 29.690 dolarlık (yaklaşık 212 bin 580 TL) fiyat etiketine sahipken iPhone 12 Pro Max/512GB, 30.920 dolardan (yaklaşık 246 bin 270 TL) alıcı buluyor.

Cavier'in bombayı patlattığı modeliyse Imperator modeli oldu. Roma saraylarında kullanılan siyah mermere sahip olduğu söylenen model, yalnızca 7 adetle sınırlı durumda. Modelin iPhone 12 Pro/128 GB'lık versiyonu 46.460 dolarla (yaklaşık 370 bin TL) açılışı yaparken iPhone 12 Pro Max/512 GB modeliyle 47.690 dolarlık (yaklaşık 380 bin TL) fiyat etiketine ulaşıyor.