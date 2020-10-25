iPhone 12'nin Suya Dayanıklılığı Derin Sularda Test Edildi

EverythingApplePro EAP isimli bir YouTube kanalı, Apple'ın suya karşı dayanıklı olduğunu iddia ettiği iPhone 12'yi derin sularda test etti. Ayrıca bu testte iPhone 12'ye büyük kardeşi iPhone 11 de eşlik etti.

Yeni bir akıllı telefon alacağınızda nelere dikkat edersiniz? Kamerası, işlemcisi, işletim sistemi, RAM'i, depolama alanı birçok kullanıcının dikkat ettiği kriterler arasında bulunuyor. Peki, toza ve suya karşı dayanıklılıkları?

Günümüzde, özellikle amiral gemisi olarak adlandırdığımız cihazlarda IP68 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikaları bulunuyor. Apple'ın yeni nesil iPhone modeli iPhone 12'de de suya karşı dayanıklılık bulunuyor. Tabii Apple'ın böyle bir iddiası varsa bu iddiayı test etmek isteyenler de oluyor.

iPhone 12, suya dayanıklılık testini geçmeyi başardı

EverythingApplePro EAP isimli YouTube kanalı iPhone 12'nin bu iddiasını test etmeye karar verdi ve iPhone 12'nin yanına iPhone 11'i de yerleştirdi. Her iki cihazın suya karşı dayanıklılığını gittikçe artan derinlik mesafeleriyle test etti.

iPhone cihazların henüz suya karşı bir dayanıklılığı yokken de suya karşı dayanıklılık testleri yaptığını ifade eden kanal sahibi Filip Koroy, iki cihazı da bir kutunun içerisine yerleştirdi ve ilk olarak 2 metrelik bir derinlikte dayanıklılıklarını test etti. Yaklaşık yarım saatin sonunda her iki cihaz da işlevsel bir şekilde çalışmaya devam ederken testi geçmeyi başardı.

Daha sonra derinliği 5,49 metreye kadar indirdi. Koroy, kutunun bu mesafedeki derinliğe ulaşabilmesi için kutunun içerisine birkaç adet taş koydu. Yaklaşık 6 metreyi bulan bu derinlikten her iki cihaz da başarılı bir şekilde kurtuldu. Filip Koroy, her iki testi de başarıyla geçen cihazları üçüncü seferde 9,14 metre derinliğe daldırdı. Hem iPhone 11 hem de iPhone 12, 20 dakikanın sonucunda 9 metrelik derinlikten de sağ çıkmayı başardı.