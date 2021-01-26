Orijinal Celeste'nin Devam Oyunu Ücretsiz Yayınlandı

Popüler platform oyunu Celeste'nin bir tarayıcı oyunu olan devamı Celeste 2: Lani's Trek, ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunu ister oyun kolu ister klavye kullanarak oynayabiliyorsunuz.

Celeste adlı oyun, piksel grafikleri ve basit mekaniklerine rağmen 2018’in en iyi oyunlarından biri olmayı başarmıştı ve şimdi, Celeste hayranları için güzel haberler var. Maddy Thorson ve Noel Berry, sevilen platform oyununun Celeste 2: Lani's Trek adlı devam oyununu bir tarayıcı oyunu olarak yayınladı.

Celeste’nin üçüncü yıl dönümünü kutlamak için geliştirildiği ifade edilen Celeste 2: Lani's Trek’in yapımının yalnızca üç gün sürdüğü ve geliştiricileri arasında besteci Lena Raine'nin de bulunduğu belirtiliyor.

Pico-8 adlı bir sanal makine ve oyun motoru üzerine inşa edilen Celeste 2: Lani's Trek, oyunseverlere 128x128 çözünürlük ve 16 bit renk paleti sunuyor. Celeste 2: Lani's Trek, ne görsel ne de içerik olarak “zengin” bir oyun değil ki amacının bu olduğunu söylemek de yanlış oluyor.

Celeste 2: Lani's Trek’in Windows, Mac, Linux ve Raspberry Pi sürümlerini Itch.io üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Oyunu tarayıcınız üzerinden ister klavye ister oyun kolu kullanarak oynayabilirsiniz.