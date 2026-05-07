GTA 6 Fragmanları Bizi Kandırıyor mu? İşte Eski Rockstar Oyunlarının Fragman ve Oyun İçi Grafik Kalitesi Karşılaştırması!

GTA 6'ya yönelik yeni fragmanı beklediğimiz bugünlerde yeni bir tartışma gün yüzüne çıktı. GTA 6 çıktığında fragmanlardaki gibi görünebilecek mi?

Rockstar Games’in yayınladığı GTA 6 fragmanları milyonlarca oyuncu tarafından tekrar tekrar izlendi. Şimdi ise yeni fragman beklenirken başka bir tartışma konusu gün yüzüne çıktı. Fragmanlardaki görüntüler gerçekten oyunun içinden mi, yoksa fazla mı kusursuz?

Özellikle sosyal medyada ve Reddit’te yapılan yorumlarda oyuncuların ortak korkusu netleşmiş durumda. Endişe sadece grafik kalitesi değil. NPC yoğunluğu, trafik miktarı ve konsollarda olası 30 FPS sınırı oyuncuları düşündürüyor.

Endişeler grafik kalitesinin ötesinde

Birçok kişi GTA 6’nın fragmanlarda gördüğümüz kadar etkileyici görünmesini bekliyor. Neon ışıklarıyla dolu şehirler, kalabalık plajlar, yoğun trafik ve yaşayan bir dünya… Bazı oyuncular bu sebeple Rockstar’ın fragmanlarda “ideal koşulları” göstermiş olabileceğini düşünüyor.

Yani en iyi ışıklandırma, sinematik kamera açıları ve normalden daha yoğun kalabalıklar kullanılmış olabilir. Özellikle ışın izleme gibi ağır teknolojiler düşünüldüğünde mevcut konsolların sınırları tartışma konusu olmuş durumda.

Kısacası oyuncuların aklındaki soru şu: “PS5 gerçekten bunu kaldırabilecek mi?”

Reddit’te fragman ile oyun içi görüntüler karşılaştırıldı

Reddit kullanıcısı “u/Jayanshsaurus”, GTA 6’nın final sürümünün fragman kalitesini koruyacağını savunan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda GTA 5 ve Red Dead Redemption 2’nin fragman görüntüleriyle oyun içi görüntüleri karşılaştırıldı.

Rockstar’ın geçmişte oyuncuları grafik konusunda çok fazla hayal kırıklığına uğratmaması bu görüşü güçlendiriyor. Özellikle Red Dead Redemption 2 hâlâ sektörün en etkileyici açık dünya oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Bu yüzden birçok oyuncu, “Rockstar yine yapar” düşüncesinde.

Bir diğer iddia: Gelecekte daha güçlü sürümler gelebilir

Rockstar’ın ilerleyen yıllarda daha güçlü donanımlara özel geliştirmeler yapması da oldukça olası. Oyunun PlayStation 6 ve yeni Xbox dönemine kadar popüler kalacağı düşünülüyor. Bu nedenle bugün teknik sınırlama gibi görünen bazı detaylar, gelecekte çıkacak “geliştirilmiş sürümlerle” aşılabilir.

PC oyuncuları içinse bekleyiş biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor. GTA 6’nın ilk etapta yalnızca konsollara çıkması beklenirken, PC sürümü ise daha sonra gelecek.

Peki sizce GTA 6 beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.