Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Mayıs ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 129,90 dolar (yaklaşık 5.900 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih Mafia II: Definitive Edition GOG 29.99$ 7 Mayıs Fruitbus Epic Games 12.49$ 7 Mayıs Survival: Fountain of Youth Epic Games 14.00 14 Mayıs 60 Minutes to Extinction: Escape Room GOG 4.49$ 14 Mayıs Lethal Honor: Order of the Apocalypse GOG 12.99$ 14 Mayıs Space Grunts Epic Games 5.99$ 21 Mayıs Palindrome Syndrome: Escape Room Legacy Games 9.99$ 21 Mayıs Hot Brass GOG 7.99$ 21 Mayıs Nordic Storm Solitaire GOG 3.99$ 28 Mayıs Moon Mystery Epic Games 9.49$ 28 Mayıs Pro Basketball Manager 2026 GOG 17.99$ 28 Mayıs

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Mayıs ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.