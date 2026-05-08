Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Mayıs ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 129,90 dolar (yaklaşık 5.900 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|Mafia II: Definitive Edition
|GOG
|29.99$
|7 Mayıs
|Fruitbus
|Epic Games
|12.49$
|7 Mayıs
|Survival: Fountain of Youth
|Epic Games
|14.00
|14 Mayıs
|60 Minutes to Extinction: Escape Room
|GOG
|4.49$
|14 Mayıs
|Lethal Honor: Order of the Apocalypse
|GOG
|12.99$
|14 Mayıs
|Space Grunts
|Epic Games
|5.99$
|21 Mayıs
|Palindrome Syndrome: Escape Room
|Legacy Games
|9.99$
|21 Mayıs
|Hot Brass
|GOG
|7.99$
|21 Mayıs
|Nordic Storm Solitaire
|GOG
|3.99$
|28 Mayıs
|Moon Mystery
|Epic Games
|9.49$
|28 Mayıs
|Pro Basketball Manager 2026
|GOG
|17.99$
|28 Mayıs
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Mayıs ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.