Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 5 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 5 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Mayıs ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 129,90 dolar (yaklaşık 5.900 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

İçerikten Görseller

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 5 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz
2

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

2

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
Mafia II: Definitive Edition GOG 29.99$ 7 Mayıs
Fruitbus Epic Games 12.49$ 7 Mayıs
Survival: Fountain of Youth Epic Games 14.00 14 Mayıs
60 Minutes to Extinction: Escape Room GOG 4.49$ 14 Mayıs
Lethal Honor: Order of the Apocalypse GOG 12.99$ 14 Mayıs
Space Grunts Epic Games 5.99$ 21 Mayıs
Palindrome Syndrome: Escape Room Legacy Games 9.99$ 21 Mayıs
Hot Brass GOG 7.99$ 21 Mayıs
Nordic Storm Solitaire GOG 3.99$ 28 Mayıs
Moon Mystery Epic Games 9.49$ 28 Mayıs
Pro Basketball Manager 2026 GOG 17.99$ 28 Mayıs

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Mayıs ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

162 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

162 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

EA FC 26'ya Türkiye A Milli Takımı Geliyor Olabilir: İlk Açıklama Geldi!

EA FC 26'ya Türkiye A Milli Takımı Geliyor Olabilir: İlk Açıklama Geldi!

GTA 6 Fragmanları Bizi Kandırıyor mu? İşte Eski Rockstar Oyunlarının Fragman ve Oyun İçi Grafik Kalitesi Karşılaştırması!

GTA 6 Fragmanları Bizi Kandırıyor mu? İşte Eski Rockstar Oyunlarının Fragman ve Oyun İçi Grafik Kalitesi Karşılaştırması!

GTA 6'nın PC'ye Neden İlk Günden Gelmeyeceği Açıklandı: Peki Ne Kadar Bekleyeceğiz?

GTA 6'nın PC'ye Neden İlk Günden Gelmeyeceği Açıklandı: Peki Ne Kadar Bekleyeceğiz?

Amazon Prime Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com