Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

En popüler mobil MOBA oyunlarından Mobile Legends: Bang Bang'in sunucularında bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Şirket konuya dair açıklama yayınladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler mobil MOBA oyunlarından Mobile Legends: Bang Bang, bu kez oyun içi rekabetle değil, yaşanan büyük erişim problemiyle gündemde.

Türkiye’de ve bazı bölgelerde binlerce oyuncu oyuna giriş yapamayınca sosyal medya âdeta şikâyet mesajlarıyla doldu. “Mobile Legends çöktü mü?” sorusu kısa sürede trend olurken, şirketten gelen açıklama ise sorunun nedenini ortaya çıkardı.

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!
Oyuncular saatlerdir giriş yapamıyor

Sorun özellikle geçtiğimiz akşamdan bu yana sıkça hissedildi. Oyuncular, oyunun açılış ekranında kaldığını, hesaplarına erişemediklerini ve maçlara bağlanamadıklarını belirtti.

Bazı kullanıcılar çözüm için klasik yöntemlerin tamamını denedi. İnternet bağlantısını değiştirenler, telefonu yeniden başlatanlar hatta oyunu silip tekrar yükleyenler bile oldu ama asıl sorun doğrudan Mobile Legends'in sunucularında yaşanan olayda yatıyor.

Şirketten resmî açıklama geldi

Yaşanan erişim probleminin ardından şirket sessiz kalmadı ve kısa süre içinde açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, iş birliği yapılan sunucu merkezinde yangın meydana geldiği belirtildi.

Şirket ayrıca erişim probleminden etkilenen oyuncular için telafi ödülleri dağıtılacağını da duyurdu.

