Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle hikâyesiyle etkileyen oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Overcome Your Fears - Caretaker'ı 7 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
İçerikten Görseller
Overcome Your Fears - Caretaker nasıl bir oyun?
19 yaşındaki Steve Jackson, arkadaşlarının evini beklerken küçük bir kasabada ürkütücü olaylarla karşılaşır. İstemsiz bir katılımcısı hâline geldiğiniz olayların karanlık gizemine dalın. Gerçeği ortaya çıkarabilecek misiniz?
Overcome Your Fears - Caretaker'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.