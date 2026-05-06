GTA 6'nın PC'ye Neden İlk Günden Gelmeyeceği Açıklandı: Peki Ne Kadar Bekleyeceğiz?

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6'nın ilk olarak konsollara özel çıkacağı bir kez daha doğrulandı ve bu kararın arkasındaki sebebe dair birinci ağızdan açıklama geldi.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan GTA 6 hakkında yeni detaylar geldi ve oyunun neden konsol öncelikli olarak çıkacağına dair birinci ağızdan açıklamalar var.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick’in yaptığı açıklamaya göre GTA 6, 19 Kasım 2026’da yalnızca konsollar için çıkacak. Yani PC oyuncuları için lansman günü heyecanı daha önce olduğu gibi hayal olarak kalmaya devam edecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

PC sürümü neden daha geç çıkıyor?

Zelnick, bu kararın arkasında oldukça net bir strateji olduğunu söylüyor. Önce “çekirdek oyuncu kitlesi” memnun edilmeli.

Rockstar Games’in uzun süredir benimsediği bu yaklaşımda öncelik her zaman konsollara veriliyor çünkü şirket, büyük çıkışların başarısının ilk olarak bu kitleyi ne kadar iyi tatmin ettiğine bağlı olduğunu düşünüyor.

Rockstar’ın değişmeyen geleneği

Aslında bu durum pek de sürpriz değil. Rockstar daha önce de benzer bir yol izliyordu. GTA 5, konsollardan yaklaşık bir buçuk yıl sonra PC’ye gelmişti. Red Dead Redemption 2 ise yine gecikmeli çıkmış ancak PC versiyonunda grafiksel iyileştirmelerle oyuncuların gönlünü almayı başarmıştı.

Hatta LA Noire, Max Payne 3 ve ilk Red Dead Redemption gibi oyunlarda da aynı senaryo yaşandı. Kimi oyunlar aylar içinde PC’ye gelirken, bazıları için yıllarca beklemek gerekti. GTA 6 da bu kervanın en son üyesi olacak.