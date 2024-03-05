Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı, yeni sezonda Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağını duyurdu. Dayanıklılık üzerine kurulu ortanizasyon, nisan ayında başlayacak.

Espor alanında kazandığı başarılarının ardından gerçek yarışlarda da yer alan yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ediyordu. 26 yaşındaki pilotu, daha önce Formula 2 ve Super Formula gibi serilerde görmüştük.

Bölükbaşı, bugün ise yepyeni bir seride pistlere çıkacağını duyurdu. Açıklamaya göre kendisini yeni sezonda Avrupa’daki Le Mans Serisi’nde göreceğiz.

Bölükbaşı'nın DKR Engineering takımıyla yarışacağı şampiyona, nisanda başlayıp ekimde bitecek

Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “European Le Mans 2024 sezonunda DKR Engineering ile Avrupa Le Mans Şampiyonası’nda yarışacağımı duyurmaktan gurur duyuyorum. Takımı podyumun en üst basamağına taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

Ünlü Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası (ELMS), dayanıklılık üzerine kurulu ünlü bir organizasyon. Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen yarışlar, 4 saat sürüyor ve pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorluyor. Açıklamaya baktığımızda da Bölükbaşı’nı DKR Engineering takımında izleyeceğimizi görüyoruz.

Gelen bilgilere göre Bölükbaşı; Barselona, Le Castellet, Imola, Spa-Francorchamps, Mugello ve Portimao gibi zorlu pistlerde yarışacak. Genç pilot, 42 aracın mücadele edeceği yarışlarda LMP2 Pro/AM kategorisinde en üst düzey seviye araba olan LMP2’yle yer alacak. LMP2’lerin 600 beygir gücü ürettiğini belirtelim.

Bölükbaşı’nın yer alacağı şampiyonanın kategorilerinden birinciler ve ikinciler, dünyaca ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı kazanacak. Seri, 14 Nisan’da İspanya’nın Barselona şehrinde başlarken 19 Ekim’de Portekiz’de sona erecek.