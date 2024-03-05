FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiği ifade edildi. İkilinin görüşmelerinde Formula 1 ve WRC serilerinin Türkiye'ye geri dönüşü konuşuldu.

İstanbulPark'ın işletmesi için geçtiğimiz aylarda bir ihale gerçekleştirilmişti. Bu ihaledeki şartlar arasında en çok dikkat çeken noktalardan biri, yüklenici firmanın 2026 yılından itibaren Türkiye Grand Prix'ini yeniden takvime sokması idi. Bu konuda yeni ve önemli bir gelişme ortaya çıktı.

Motorsport tarafından paylaşılan bilgilere göre FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te bir araya geldi. Bu buluşmada Formula 1 ve WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) takvimlerine Türkiye'nin geri dönme ihtimali masaya yatırıldı. FIA Dünya Motorsporları Konseyi üyesi Serkan Yazıcı ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan ben Sulayem, görüşmelerde pek çok konuyu konuştuklarını, Formula 1 ve WRC serilerinin Türkiye'ye dönüşünü masaya yatırdıklarını ifade etti.

ben Sulayem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorsporlarının ekonomik ve kültürel etkilerinin farkında

"İstanbulPark, pilotlar arasında popüler olan modern bir pist ve İstanbul da Formula 1'i kollarını açarak karşılayabilecek, büyümekte olan bir metropol." ifadelerini kullanan ben Sulayem, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın motorsporlarının ekonomik ve kültürel etkilerinin farkında olduğunu ifade etti.

Daha önce İstanbul, 2005-2011 arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmış, 2020 ve 2021'de de pandemi nedeniyle takvimde kendine yer bulmayı başarmıştı. Ülkemizde ayrıca 2003'ten 2010'a kadar (2007 hariç) WRC yarışları düzenlenmiş, 2018-2020 arasında da WRC tekrar geri dönmüştü.

Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüş ihtimali hakkında siz ne düşünüyorsunuz?