Cem Yılmaz tarafından yapılan açıklamalara göre Erşan Kuneri dizisi yerli bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine yakın zamanda başlanacak.

Geçtiğimiz günlerde bir AVM’de alışveriş yaptıktan sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Cem Yılmaz, hem devam eden stand up gösterisi hem de fazlasıyla merak edilen dizi projesi Erşan Kuneri hakkında açıklamalarda bulundu.

İlk kez G.O.R.A. filminde karşımıza çıkan Erşan Kuneri karakterini merkezine alacak dizi ile ilgili olarak, “Sonbahar gibi çekimlerine başlayacağız. Oyuncu kadrosu henüz belli değil. Dizi yerli bir dijital platformda yayınlanacak.” diyen Cem Yılmaz, böylece dizinin TV’de ya da Netflix’de yayınlanmayacağını bir kez daha teyit etmiş oldu.

Cem Yılmaz'ın devam eden gösterisi, önümüzdeki yıllarda Netflix'e gelebilir

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı stand up gösterisiyle ilgili de konuşan Yılmaz, “Ekim ayı gibi tekrar gösterilere başlıyorum. Şu anda Netflix’te yayınlanması söz konusu değil, biraz daha seyirciyle sahnede buluşacağım, ilerleyen yıllarda olabilir.” diyerek gösterisinin ilerleyen dönemde Netflix’e gelebileceğinin ipucunu vermiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında da Erşan Kuneri dizisi ile ilgili benzer açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, orada dizinin çekimlerinin 6 ay içinde başlayacağını ifade etmişti. Yılmaz, Erşan Kuneri’nin seyircilerle buluşacağı tarih için ise 2022 yılını işaret etti.

Erşan Kuneri, 8 bölümlük bir mini dizi olacak

Cem Yılmaz tarafından yapılan daha önceki açıklamalara göre Erşan Kuneri dizisi, sekiz bölümlük bir mini dizi olacak ve bir erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin farklı film türlerini denemesi konu alacak.

Geçmiş yıllarda geçecek olan dizi, yalnızca sekiz bölüm uzunluğunda olmasına rağmen 1975’den 1978’e kadar olan üç yıllık bir dönemi içine alacak. Yılmaz, dizinin yerli bir platformda yayınlanacağını belirtse de bu platformun ismini vermedi. Söylentiler, dizinin Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilecek Exxen adlı dijital platformda yayınlanacağı yönünde.