Sosyal medyada yeni bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, bir süredir konuşan dijital platformunun isminin Exxen olacağını açıkladı. Ilıcalı, platformun yayın tarihini ise açıklamadı.

Televizyon dünyanın en dikkat çeken ve başarılı yapımcıları arasında yer alan Acun Ilıcalı, bir süredir konuşulan dijital yayın platformunu nihayet duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren Ilıcalı, yeni dijital platformun adını Exxen olarak açıkladı.

Exxen ile ilgili olarak “Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz” ifadelerini kullanan Ilıcalı, ayrıca paylaşmış olduğu görsel ile yeni platformun logosunu da ortaya çıkarmış oldu. Ayrıca exxen.com web sitesi üzerinden Exxen'e ulaşmak da mümkün. Elbetteki henüz herhangi bir içerik bulunmuyor.

"Exxen ismini Ali Taran buldu"

Kısa süre önce Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan ve “Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz.” ifadelerini kullanan Ilıcalı, bu açıklamasıyla yeni platform ile ilgili beklentileri artırmıştı.

O zamanlar henüz açıklanmamış olan Exxen ismi ile ilgili olarak da “Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım.” ifadelerini kullanan Acun Ilıcalı, bir anlamda yeni platformun isim babasını da açıklamıştı.

"Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Belgesellerimiz de var"

Yaptığı açıklamalarda Exxen ile ilgili heyecanını dile getirmekten kaçınmayan Ilıcalı, “Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var, bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuşmuştu.