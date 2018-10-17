Essential Products, Çalışanların Üçte Birini İşten Çıkardı

Essential Phone'un arkasında bulunan Essential Products şirketi, çalışanların yaklaşık üçte birini işten çıkardı.

Söz konusu durumdan en çok etkilenen ise donanım ve satış departmanları oldu. Şirket sözcüsü, Bloomberg'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Bu hepimiz için çok zor bir karar oldu. Şirketimizden ayrılan çalışanlarımıza ileride her türlü desteği sunacağız."

2015 yılında Android içerik oluşturucusu Andy Rubin tarafından kurulan şirket, Essential Phone 2 adlı telefonunu iptal etmişti. Buna gerekçe olarak ise bundan önceki telefonun beklenildiği satış rakamlarına ulaşamadığı gösterilmişti.

Şirket aynı zamanda geçtiğimiz yıl ilan edilen Essential Home Akıllı Hoparlörün de iptal edildiğini duyurdu. Bununla birlikte, Essential şirketinin büyük ölçüde yapay zeka ile desteklenen yeni bir telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor.