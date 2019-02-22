Çentiksiz OnePlus 7’nin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çinli telefon üreticilerinden olan OnePlus’ın yeni modeli OnePlus 7’nin görüntüleri ortaya çıktı.

OnePlus, Shenzen merkezli Çinli bir akıllı telefon üreticisidir. Firma, Apple ve Samsung gibi rekabetçi firmaların aksine kendi işine bakması ve daha derli toplu yapısıyla iz bırakmayı başardı.

Firmanın geçen yıl çıkardığı telefonu OnePlus 6T dünya çapında beğenilmişti. Geçtiğimiz üç yıl boyunca yılda iki telefon çıkaran firma bu yılın ilk telefonu olarak muhtemelen OnePlus 7’yi tanıtacak. Telefonun çıkşının yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Telefonun ilk render görüntüleri ise OnePlus 6T duyurulur duyurulmaz ortaya çıkmıştı. Telefon şimdi de canlı kanlı olarak görüntülendi.

Telefonun Teitter’da ortaya çıkan görüntülerine göre cihazda çentik olmayacak ve telefonun ekran çerçeveleri epey ince olacak. Ekranda OnePlus’a ait uygulamaların net olarak gözüktüğü bu telefon, bahsi geçen OnePlus 7 olabilir. O telefonun da çentiksiz olacağı ve ön kamerayı kızaklı sisteme yerleştireceği söyleniyordu.

Yeni telefonda Snapdragon 855 çipseti bulunması bekleniyor. OnePlus her yıl amiral gemisi seviyesinde telefon yapıyor ve haliyle de çip tercihinde en son çipten yana olması bekleniyor.

Telefonun selefi konumundaki OnePlus 6T’nin 6.41 inçlik oldukça geniş bir ekranı vardı. Bu telefonda da aynı ayarda, belki biraz daha büyük bir ekran olması bekleniyor.

Telefonun bataryasının ise Huawei Mate 20 Pro ve Galaxy S10 Plus gibi 4000 mAh olması tahmin ediliyor. Daha büyük batarya ile birlikte 30 Watt civarında bir şarj hızı sağlayan hızlı şarj özelliği de beklenen donanımlar arasında yer alıyor.

OnePlus bu telefon için bir çıkış tarihi vermedi. Daha önceki yıllardan edindiğimiz tecrübelere göre firma mayıs-haziran döneminde OnePlus 7’yi duyuracaktır.