Android cephesinde son yıllarda çıkan ve kullanıcılara kaliteli fiyat/performans telefonları sunan OnePlus şirketi, OnePlus 7'de, Oppo'nun geliştirdiği yeni kamera teknolojisini kullanabilir.

Birkaç hafta önce çıkan bazı sızıntı haberlerinde, OnePlus 7’ye ait olduğu iddia edilen telefon tasarımları yer almıştı. Haberlere konu olan telefon, kızaklı bir tasarıma sahipti. Yeni gelen haberlere göreyse OnePlus 7 veya bir sonraki OnePlus cihazı, diğer akıllı telefonların henüz sahip olmadığı bir yeniliğe sahip olabilir.

Oppo, Çin ve diğer Asya ülkelerinde oldukça bilinen bir marka fakat tasarımları batı pazarında çok bilinmiyor. OnePlus’ın CEO’su Pete Lau’da Oppo’nun eski yöneticilerinden. Lau, Oppo’dan ayrıldıktan bir sene sonra OnePlus’ı kurdu. Bu yakın ilişkiler de göz önüne alındığında, bazı Oppo ve OnePlus cihazlarının tasarım konusunda birbirine benzemesi çok da şaşırtıcı gelmiyor. Bu iki şirket, aynı yatırımcıları ve tedarik zincirlerini paylaşıyor. Hatta Oppo, Vivo ve OnePlus şirketlerinin sahibi BBK Electronics.

Oppo’ya geri dönecek olursak, şirket birkaç ay önce 5x optik yakınlaştırma yapabilen kamera teknolojisini tanıtmıştı. Fakat, şirket şu ana kadar 5x yakınlaştırma özellikli kameralı telefon çıkarmadı. Hatta, geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberde Oppo’nun 10x optik yakınlaştırmaya sahip akıllı telefon kamerasını tanıtacağı bir etkinlik düzenleyeceğinden bahsetmiştik.

Çıkan haberlere göre Oppo, yeni amiral gemisi cihazlarında geliştirdiği bu kamera yakınlaştırma teknolojisini kullanacak. Eğer ki bu haberler doğruysa, OnePlus 7 ve OnePlus 7T’nin de bu kameralara sahip olması işten bile değil. Birkaç hafta önce sızan haberlere göre de OnePlus, yeni telefonları için arka kamera tasarımı üzerinde çalışıyor.

Tüm bunları düşünüldüğünde, OnePlus’ın yeni cihazlarında kayıpsız optik yakınlaştırmaya sahip kameralar kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.