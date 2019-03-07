CERN, Kadın Fizikçileri Eleştiren Profesörü Görevden Aldı

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), bünyesinde görev alan Profesör Alessandro Strumia'nın cinsiyetçi açıklamalarının ardından görevine son verdi.

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), faaliyetlerine misafir bilim insanı adı altında devam eden Profesör Alessandro Strumia'nın sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladı. Sözleşme yenilememe sebebi ise Strumia'nın BBC'de yayınlanan cinsiyetçi konuşması.

CERN atölyesindeki bir çalışma sırasında BBC'ye konuşan Profesör Alessandro Strumia, "Fizik bizzat erkekler tarafından icat ve inşa edildi" demişti. Bu açıklamanın ardından büyük bir tepkiyle karşılaşan Strumia, BBC'ye yaptığı yeni bir açıklamada sözlerinin arkasında olduğunu söyledi ve ekledi: "Kutsal sayılan fikirlerin tersi söylenildiğinde rahatsız olmak bilim değildir."

Profesör Strumia'nın bu kadar tepki almasının sebebi sadece bu açıklama da değildi. Strumia, bilim alanında eşitliği savunan kadınları aşağılayan bazı karikatürler göstererek kadın fizikçilerin erkek fizikçiler kadar iyi olmadığını ve bunu kanıtladığını iddia etmişti. Bu olayların ardından birçok uzman, durumun bilimle uyuşmadığını ve yanlış olduğunu belirtti.

Gittikçe büyüyen olay hakkında açıklama yapan CERN, Profesör Alessandro Strumia'nın sözleşmesini yenilemeyeceklerini duyurdu ve açıklamaya devam etti: "Bahsi geçen olay, CERN'ün temel aldığı değerleri içeren İç İşleyiş Kural ve Düzenlemeleri Yönetmeliği ve Kurum Tüzüğü'nün ışığında incelendi. CERN, kendi yürüttüğü soruşturma ve Pisa Üniversitesi'nin aldığı kararı da göz önüne alarak Profesör Alessandro Strumia'nın Misafir Öğretim Üyesi durumunu uzatmama kararı aldı."

Tüm bunlara ek olarak, Strumia'nın araştırmasını finanse eden ve bünyesinde olduğu Pisa Üniversitesi rektörlüğü de kendisi hakkında soruşturma başlattı.