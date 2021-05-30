Tatilcileri sevindirecek bir haber, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’dan geldi. Yaptığı açıklamalarla Çeşme’de yeni COVID-19 vakalarına rastlanmadığının müjdesini veren Oran, tatil planı yapanları sağlıklı tatil için Çeşme’ye çağırdı.

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte birçok yasağın kalkmasının beklendiği 1 Haziran tarihi geldi çattı. Vatandaşlar, yavaş yavaş tatil araştırmalarına başlarken yaz aylarında en çok rağbet gören tatil beldelerinden biri ise COVID-19 vakalarını ‘sıfırladığını’ yerli ve yabancı turistlere duyurdu.

İzmir’in Çeşme ilçesinin Belediye Başkanı Ekrem Oran, tatilcileri sevindirecek bir açıklama yaptı. Oran, Çeşme ilinde yeni vakaya rastlanmadığını sosyal medya üzerinden duyurarak tatilcilere çağrıda bulundu: “Sağlıklı tatil için Çeşme’ye gelin”

Ekrem Oran’ın paylaştığı Instagram gönderisi:

Çoğumuzun bildiği üzere yaza girerken birçok yasağın kaldırılması ya da azaltılması gündemde. Kafe ve restoran gibi mekanların 1 Haziran’da açılması üzerine konuşuluyor ve aylarca yasaklara şahit olan birçok vatandaş, bu günleri iple çekiyor. Tam kapanma ve diğer önlemlerin pozitif sonuçları ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, dün sosyal medyada paylaştığı bir gönderiyle ‘tatil planı yapsam mı yapmasam mı’ ikileminde kalan vatandaşların içine su serpti. Oran, Instagram’dan paylaştığı gönderide Çeşme’de yeni COVID-19 vakalarının görülmediğini duyurdu.

Turistleri ilçeye çağıran belediye başkanı, paylaştığı gönderide şu sözleri kullandı: "'Yasaklar kalktı, nereye gitsek’ diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı.” Ekrem Oran, verdiği müjdeli haberi ‘#NefesAlÇeşme’ ve ‘#adresimçeşme’ etiketleriyle noktaladı. Çeşme planı olan Instagram kullanıcılarından ise gönderiye olumlu ilgi yağdı.