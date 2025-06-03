Yapay zekâ karakterleri odaklı platform Character.AI, yeni özellikler duyurdu. Artık şirket, kullanıcılarına video oluşturma imkânı sunacak. Ayrıca oluşturulan içerikleri bir sosyal akışta paylaşmak da mümkün olacak.

Yapay zekâ geliştikçe her biri farklı avantajlar sunan birçok farklı yapay zekâ aracının hayatımıza girdiğini görüyorduk. Yapay zekâ karakterlerini içeren rol yapma ve sohbet odaklı bir platform olan Character.AI da bunlardan biriydi. Şimdi ise platform, kullanıcılarını çok sevindirecek yenilikler duyurdu.

Character.AI, platformuna video oluşturma aracı ve sosyal akış özellikleri getirdiğini açıkladı. AvatarFX ismi verilen modelden güç alan video oluşturma aracı, kullanıcıların video üretmesine imkân tanıyor. Scenes and Streams isimli sosyal medya özelliği ise karakterlerinin videolarını oluşturup yeni sosyal akışta paylaşmaya imkân tanıyor.

Âdeta yapay zekâ içeriklerini içeren bir sosyal medya platformuna dönüşecek

AvatarFX modeli aslında geçen ay abonelere gelmeye başlamıştı ancak şimdi herkes için kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, günde 5 adet video oluşturma imkânına sahip olacak. Fotoğraf ekleyerek karakterleri içeren video oluşturulabilecek. Ayrıca videolarda ses ekleme ve diyalog yazma özellikleri de sunuluyor.

Kullanıcılar, AvatarFX ile oluşturdukları bu videoları diğer kullanıcıların oluşturduğu hikâyelere dahil edebileceği “Sahneler”e dönüştürebilecek. Sahneler yoluyla da birden fazla yapay zekâ karakterini içeren dinamik anlar yaratılabilecek ve tüm bu yenilikler yepyeni bir sosyal akışta paylaşılabilecek. Yani Character.AI’ın yapay zekâ içeriklerini içeren bir sosyal medya platformuna dönüşeceğini söyleyebiliriz.

Şirket, olası kötü kullanım ihtimallerine karşı önlemler aldığını da eklemiş. Buna göre AvatarFX aracına gerçek insanların görselleri eklenemeyecekmiş. Ünlü olup olması da önemli değil. Gerçek insanlara benzeyen görüntüler oluştururken ise onlardan biraz daha farklı görünmelerini sağlayacak şekilde sonuçlar çıkartacakmış. Mark Zuckerberg örneğini yukarıdan görebilirsiniz. Tabii ki önlemler olsa da bu özelliklerin bir yolu bulunup kötüye kullanılma ihtimali yüksek. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Umarız insanların kandırmanın yeni bir yoluna dönüşmez.