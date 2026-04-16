  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Aynı Kahveyi İçmekten Sıkıldınız mı? ChatGPT Bir Sonraki Kahve Siparişinizi Sizin Yerinize Seçebilir!

ChatGPT'ye gelecek yeni Starbucks entegrasyonu ile birlikte ChatGPT ile yapabildiğiniz onlarca şeye şimdi de kahve seçimi ekleniyor.

Aynı Kahveyi İçmekten Sıkıldınız mı? ChatGPT Bir Sonraki Kahve Siparişinizi Sizin Yerinize Seçebilir!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sürekli aynı tip kahveleri içmekten sıkıldıysanız yapay zekâ bu konuda da çözüm getirmiş durumda.

Starbucks ve OpenAI güçlerini birleştirdi ve artık kahve siparişinizi klasik seçiminizle veya menüye bakarak yapmayacaksınız. Doğrudan ChatGPT üzerinden ruh hâlinize göre öneri alabileceksiniz.

Aynı Kahveyi İçmekten Sıkıldınız mı? ChatGPT Bir Sonraki Kahve Siparişinizi Sizin Yerinize Seçebilir!
ChatGPT'ye Starbucks entegrasyonu geliyor

Starbucks’ın duyurduğu yeni özellikle birlikte, ChatGPT içinde çalışan özel bir Starbucks uygulaması (şu an beta aşamasında) kullanıcıların “o an ne hissettiğine” göre içecek önerileri sunuyor.

“Güne enerjik başlamak istiyorum”, “Tatlı bir şey canım çekiyor” veya “Hafif ama ferahlatıcı bir içecek arıyorum” gibi komutlarla ChatGPT'nin size sonraki kahvenizi önermesini isteyebilirsiniz.

Fakat belirtelim, ChatGPT doğrudan sipariş oluşturmuyor. Öneriyi veriyor, ardından Starbucks’ın kendi uygulamasına ya da web sitesine yönlendiriyor. Yani siparişi verme adımı hâlâ sizde. Yine de zor kısım “ne istediğini bilmek” olduğu için, ChatGPT bu konuda da zor kısmı hallediyor diyebiliriz.

ChatGPT artık "her şey" uygulaması oldu

Bu özellik aslında daha büyük bir dönüşümün parçası. OpenAI son dönemde ChatGPT’ye farklı uygulamalar entegre ederek kullanıcıların platformdan çıkmadan pek çok işi yapabilmesini sağlıyor.

Ev bakmaktan müzik listesi oluşturmaya kadar pek çok şey artık tek bir sohbet penceresinde mümkün. Starbucks'ın entegresi de bunlardan sadece yenisi... Sonuncusu olmayacağı ise kesin.

