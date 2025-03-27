OpenAI, ChatGPT’deki yoğun görsel oluşturma talebi nedeniyle geçici sınırlama getirdiğini ve ücretsiz kullanıcılar için kota belirlediğini açıkladı.

ChatGPT’de GPT-4o'dan güç alan görsel oluşturma özelliği öyle yoğun ilgi gördü ki, sistem bu talebe dayanamadı. OpenAI de bu duruma kayıtsız kalamadı ve geçici bir sınırlama getirdiğini açıkladı. Artık kullanıcılar, görsel üretiminde belirli bir limit dahilinde işlem yapabilecek.

OpenAI CEO’su Sam Altman, taleplerin bir anda patlamasıyla sistemin zorlanmaya başladığını söyledi. Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GPU’ların bu yükü kaldıramayacak duruma geldiğini duyurdu.

Ücretsiz kullanıcılar için günde 3 görsel sınırı geliyor

OpenAI, yeni sınırlamaya rağmen ücretsiz kullanıcıların yakında günde 3 görsel oluşturabileceğini açıkladı. Daha önce bu özellik, sistemdeki yoğunluk gerekçesiyle geçici olarak devre dışı bırakılmıştı. Ancak şirket, bu adımın sistem üzerindeki yükü hafifletmekte yetersiz kaldığını da net şekilde ifade etti.

OpenAI, görsel oluşturma özelliğini yeni nesil GPT-4o modeliyle entegre şekilde sunduğunu açıkladı. Şirket, bu modelin önceki sürümlere göre daha gelişmiş ve gerçekçi sonuçlar ürettiğini belirtti. Özellikle görsellerde metin yazma gibi alanlarda önemli sorunların giderildiğini vurgulayan OpenAI, GPT-4o’nun önceki modellere kıyasla belirgin bir gelişme sağladığını da paylaştı.

Bu geçici sınırlama, ChatGPT’nin görsel oluşturma işlemlerinin ne kadar yüksek işlem gücü ve enerji tüketimi gerektirdiğini net biçimde ortaya koydu. OpenAI, sistemde yapılacak iyileştirmelerin ardından bu kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.