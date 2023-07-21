OpenAI'ın sohbet botu ChatGPT, artık kim olduğunuzu hatırlamasını sağlayacak bir özelliğe de kavuştu.

OpenAI’ın Kasım 2022’de yayınladığı sohbet botu ChatGPT, dünyada yeni bir yapay zekâ trendinin de başlangıcı oldu. Sohbet botu, işlerden öğrencilerin ödevlerine kadar pek çok konuda yardımcı olarak seçilirken kimisi, tekrarlayan bir şekilde sohbet botundan nemalanıyor.

Bu tekrarlayan işlerde özellikle kendinizden veya bir başkasından bahsediyorsanız, her yeni sohbette tüm bilgileri yeniden bota anlatmanız gerekiyor. Fakat yeni güncellemeyle birlik bu durum da değişti. Bot, artık kim olduğunuzu hatırlıyor.

ChatGPT’ye “özelleştirilebilir talimatlar” özelliği geldi:

OpenAI, özellikle farklı sohbetler arasında aynı kalan bilgilerin tekrar bota sunulmaması için “özelleştirilebilir talimatlar” özelliğini yayınladı. Özellik, şu anlık yalnızca ChatGPT Plus aboneleri tarafından beta sürümüyle kulalnılabilecek.

Peki bu özellik tam olarak ne işe yarayacak?

Özelliğin kullanılabileceği senaryolardan birisi, doğrudan OpenAI yetkilisi Joanne Jang tarafından paylaşıldı. Bu örnekler, şu şekilde sıralandı:

Öğretmenseniz, özel talimatlar ile “üçüncü sınıflara öğretiyorum” ifadesini koyabilir, böylece Ay hakkında her ilginç bilgi istediğinizde bot, yanıtını bu yaş grubuna göre verebilir.

Sürekli yemek ve alışveriş yapıyorsanız, ChatGPT’nin her zaman istediğiniz porsiyonlara uygun öneriler yapması sağlayabilirsiniz.

Yalnızca bir dili kullanarak kod yazıyorsanız, ChatGPT’nin her zaman tercih ettiğiniz dilde kod yazmasını sağlayabilirsiniz.

Elbette bu senaryolar kişisel veya iş amaçlı kullanımınız için binlerce kat daha fazla çeşitlendirilebilir. Tabii ChatGPT’ye kaydettirdiğiniz bilgilerinizin ne olduğuna da dikkat etmekte fayda var. Kişisel bilgilerinizi hiçbir zaman ChatGPT veya benzeri yapay zekâ botlarına sunmamalısınız.