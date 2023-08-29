OpenAI, ChatGPT'nin kurumsala yönelik abonelik paketi "ChatGPT Enterprise"ı duyurdu. GPT-4 kullanan ve özelleştirilen yeni paket, karmaşık soruların yanıtlanması ve veri analizleri gibi işlemlerde kullanılabiliyor.

Son dönemlerin en popüler yapay zekâ araçlarından ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni bir abonelik planı duyurdu. Daha çok kurumsal müşterilere odaklanan bu abonelik planı "ChatGPT Enterprise" olarak isimlendiriliyor ve bazı etkileyici özellikler sunuyor. Gelin hep birlikte ChatGPT Enterprise aboneliğinin avantajlarına bakalım.

Yapılan açıklamalara göre ChatGPT Enterprise, GPT-4 dil modeline erişim sağlıyor. ChatGPT'nin özelleştirilmiş sürümü, bu abonelik paketinde karmaşık veri analizleri yapabiliyor ve karmaşık sorular için anlamlı yanıtlar üretebiliyor. OpenAI, bu abonelik paketinde kullanıcı gizliliği ve güvenliğinin de maksimum seviyede tutulacağını söylüyor. Açıklamaya göre ChatGPT Enterprise, müşterilerin kendi veritabanlarını kullanarak geliştirilmeyecek. Bu sayede bir şirkete ait verilerin sızdırılma olasılığı da ortadan kaldırılacak.

ChatGPT Enterprise, kurumsala odaklanan özellikler sunacak

OpenAI'nin açıklamasına göre ChatGPT Enterprise, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek özel araçlara sahip olacak. Ayrıca bir şirket, isterse ChatGPT'yi kendi ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirebilecek. OpenAI, halihazırda ChatGPT müşterisi olan kurumsal müşterilerin, kaldıkları yerden ChatGPT Enterprise aboneliğine geçebileceklerini söylüyor.

OpenAI, ChatGPT Enterprise için fiyat açıklaması yapmadı. Bunun nedeni, yeni aboneliğin müşteriye özel olarak fiyatlandırılacak olması. Diyelim ki büyük bir şirketiniz var ve yapay zekâ ile desteklemek istiyorsunuz. Bu durumda daha gelişmiş özelliklerle donatılan ChatGPT Enterprise aboneliğini satın alacaksınız. Küçük bir işletmeyseniz ve daha basit işlemler için ChatGPT kullanacaksanız, daha uygun fiyatla ChatGPT Enterprise abonesi olabileceksiniz.