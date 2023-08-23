OpenAI, daha çok kurumların tercih ettiği abonelik paketi GPT-3.5 Turbo'ya yeni bir özellik ekledi. Müşteriler, bu özellik sayesinde kendi sohbet robotlarını eğitip özelleştirebilecekler.

Son dönemlerin en popüler yapay zekâ araçlarından ChatGPT ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. OpenAI, ücretli paket olarak dileyen herkese sunulan GPT-3.5 Turbo aboneliğine yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Bu özellik sayesinde isteyen herkes, kendi verileri ile ChatGPT'yi özelleştirebilecek. OpenAI, bu yeni özellikle GPT-3.5 Turbo'nun bazı durumlarda GPT-4'ü bile geçebileceğini söyledi.

Daha çok kurumlar tarafından tercih edilen GPT-3.5 Turbo API'si, GPT 3'ün üzerine inşa edilen bir yapay zekâ dil modeli. Genel kullanıma da uygun olan API, temel anlamda "kullandığın kadar öde" şeklinde fiyatlandırma politikasına sahip. İsteyenler, bu abonelik paketinde 4 bin veya 16 bin içeriğe kadar paketler başlatıp, buna göre ödeme yapıyorlar. GPT-3.5 Turbo'ya eklenen özelleştirme seçeneği, uygun fiyatlı pakete gösterilen ilgiyi daha çok artıracak gibi görünüyor. Üstelik şirkete göre bu yeni özellik sayesinde harcamalar da azalacak. Çünkü sohbet botunun verimliliğinin artırılmış olacağı ifade ediliyor.

Peki özelleştirilmiş GPT-3.5 Turbo tam olarak neler sunacak?

GPT-3.5 Turbo aboneliğini satın alan ve elinde herhangi bir konuyla ilgili detaylı bir veri paketine sahip olan kullanıcılar, özelleştirme seçeneği sayesinde kendi özgün sohbet botunu oluşturabilecek. Bu bağlamda; diyelim ki bir yazılımcısınız. ChatGPT ile hata ayıklama veya kod tamamlama yapmak istiyorsunuz. GPT-3.5 Turbo'yu kendi kodlarınızla eğitebileceksiniz. Ya da diyelim ki spesifik bir işle uğraşıyorsunuz ve internet sitenize bir uzman kadar iyi bilgi veren sohbet botu eklemek istiyorsunuz. GPT-3.5 Turbo'ya alanınızla ilgili verileri sunarak sohbet botunu spesifik işinizde uzman hale getirebileceksiniz.

Tabi böylesi bir durumda tüm ChatGPT'nin eğitimine katkı sağlayacağınızı düşünmüş olabilirsiniz. Neticede veri pompalandıkça iyileşen bir sistemden bahsediyoruz ve siz de buna katkı sağlamış olacaksınız. Ancak OpenAI, müşterilerinin bu konuda rahat olması gerektiğini söylüyor. GPT-3.5 Turbo'nun yeni özelliği kapsamında yapay zekâ dil modeline eklenecek veriler, sadece o abonelik için oluşturulan sohbet botunun geliştirilmesini sağlayacak. Yani kendi işinize özel eğittiğiniz sohbet botu, ChatGPT'den bağımsız olacak ve ChatGPT'de bile olmayan yeteneklere sahip olabilecek.