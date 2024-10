OpenAI, Türkiye'deki ChatGPT Plus abonelerine can sıkıcı bir e-posta gönderdi. Bu e-postada yer alan bilgilere göre ChatGPT Plus aboneleri, 1 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yüzde 20 KDV ödemek zorunda olacaklar.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir karar aldığını duyurdu. Abonelerine bir e-posta gönderen şirket, ChatGPT fiyatlarına dolaylı olarak zam yapacak gibi görünüyor. OpenAI, bu zammın ülkemizdeki vergi kanunlarıyla ilgili olduğunu açıkladı. ChatGPT, temelde ücretsiz bir yazılım. Ancak daha gelişmiş özellikler isteyen bireysel kullanıcılar, aylık 20 dolar karşılığında Plus paket satın alabiliyorlardı. İşte bu durum, 1 Aralık 2024 tarihi itibarıyla değişecek. Kullanıcılar, 20 dolarlık ChatGPT Plus paketine ek olarak, yüzde 20 KDV ödemek zorunda kalacaklar. OpenAI'ın gönderdiği e-posta şöyle: Yukarıdaki e-postayı kısaca özetlemek gerekirse; OpenAI'ın ChatGPT Plus abonelikleri için vergi kimlik numarası bulunmayan vatandaşlardan yüzde 20 KDV almaya başlayacağını görüyoruz. E-postada, bu değişikliğin 1 Aralık 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacağı belirtiliyor. OpenAI'ın aldığı karar, şirketten bağımsız. Bakalım ülkemizdeki ChatGPT Plus aboneleri, bu duruma nasıl tepki gösterecekler...

