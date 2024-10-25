OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin yeni modelinin geleceği yönündeki iddialara cevap verdi.

Yapay zekânın yaygınlaşmasının belki de öncüsü diyebileceğimiz OpenAI ve ChatGPT, günümüzün en değerli yapay zekâ girişimleri arasında yer alıyor. Firma da konumunu koruyabilmek için sürekli olarak farklı yenilikler duyuruyor. Son zamanlarda OpenAI'ın yeni bir ChatGPT modelini piyasaya süreceği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili olarak organizasyonun CEO'su Sam Altman'dan bir açıklama geldi.

Aslında OpenAI yakın zamanda "Strawberry AI" adı verilen modelin önizlemesini sunmuştu. Yeni gelen haberlerde ise firmanın yılbaşından önce yeni bir modeli kullanıma sunacağı iddia ediliyordu. Hatta model için isim verenler bile bulunuyordu.

"Yalan haberler kontrolden çıktı"

Yeni modelin yıl sonu gelmeden çıkacağı iddialarına karşılık Altman, X üzerinden yaptığı paylaşımla "Yalan haberler kontrolden çıktı" cevabını verdi. X'te şifreli paylaşımları ile bilinen Altman, ChatGPT'nin ikinci yaşı ve yaş günü hediyesi konulu gönderileri ile söylentilerin fitilini ateşlemişti. ChatGPT 30 Kasım 2022'de hayata geçirilmişti.

OpenAI'dan daha önce gelen açıklamalarda yeni GPT modelinin GPT-4'ten 100 kat daha güçlü olacağı ifade ediliyordu. Bu modelin isminin ise Orion olduğu iddia ediliyor. Yani yeni model çıktığında çok ciddi bir performans artışı görmeyi bekleyebiliriz.

ChatGPT yakın zamanda Apple Intelligence ile entegre hâle getirilerek Apple cihazlarda da Siri asistan için kullanılmaya başlanacak. Ayrıca kendi uygulaması üzerinden de yapay zekâ modeline ulaşmak mümkün.