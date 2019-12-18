Avrupa Uzay Ajansı, Yaşama Elverişli Gezegenleri İnceleyecek

Ötegezegenleri, yaşanabilir gezegenleri keşfetmek gökbilimciler ve insanlar için her zaman en büyük hedeflerden bir tanesi olmuştur. Hâlihazırda da bunun için birçok çalışma güdülüyor ve bu çalışmalardan bir tanesi de CHEOPS ile faaliyete geçti.

Bugün dünyanın yörüngesine yeni bir uzay teleskopu gönderildi. Teleskopun görevi ise yaşama elverişli uzak gezegenleri incelemek. CHaracterising ExOPlanets Satellite (CHEOPS), hâlihazırda keşfedilmiş parlak yıldızların yörüngelerindeki ufak ötegezegenlere odaklanan ilk görev olacak. Bunların arasında ufak gaz devleri, süper dünyalar ve Dünya ve Mars gibi ufak kaya gezegenleri bulunuyor.

CHEOPS, Avrupa Uzay Ajansı ve (ESA) ve İsviçre Uzay Ofisi tarafından destekleniyor. Uyduda Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarında kullanılan teleskoplarla aynı tasarıma sahip olan Ritchey-Chrétien teleskopu bulunuyor. CHEOPS, çarşamba günü Fransız Guyanası’ndan kısa bir gecikme sonrası fırlatıldı.

Gezegen verilerinde CHEOPS’un önemi

Kepler ve TESS gibi görevler, birçok potansiyel ötegezegenin yerini belirlemişti ancak konumu, tahmini kütlesi ve yörüngesel karakteristikleri haricinde çok nadiren bilgiler edinilmişti. Bilim insanları, bu özelliklerden ne tür bir gezegen olduğuna dair tahminlerde bulunabiliyor ki bu yüzden bazı gezegenler “potansiyel olarak Dünya benzeri” şeklinde nitelendirmeler alıyor. CHEOPS ise bu gezegenleri karakterize etmeye yardımcı olacak yeni veriler sağlayacak.

CHEOPS’ta, ötegezegenler yıldızlarının önünden geçerken veri toplayabilecek kadar hassas fotometreler bulunuyor. Bilinen birçok ötegezegen, yıldızlarından bizim perspektifimizde geçiyor çünkü geçişleri tespit etmek, şu an ötegezegenleri keşfetmek için kullanılan en verimli yol ki Kepler de bu sayede binlerce potansiyel ötegezegen keşfetti.

CHEOPS, ötegezegenlerin yarıçaplarını ölçebilecek, ayrıca bu ötegezegenlerin birçoğunun kütlesi hâlihazırda biliniyor. Bu iki bilgi bir araya getirildiğinde de yoğunluğu hesaplanabiliyor. Bu veriler bilim insanlarına, gözlemlenen süper dünyanın, Dünya gibi katı mı olduğunu yoksa Neptün gibi ufak gaz devi mi olduğunu söyleyecek.

Ekip, CHEOPS’u üç buçuk yıl görevde kalacak şekilde tasarladı. Uydu, bu görev süresi boyunca küçük, potansiyel dünya benzeri gezegenleri gözlemleyecek ancak hedef listesi sürekli olarak genişleyecek. CHEOPS tarafından araştırılan ötegezegenler, 2021 yılında fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskopu’nun gelecekteki ana hedefleri haline gelecek.