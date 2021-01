Facebook, internet siteleri için eklenti geliştiren bir geliştirici şirkete dava açtı. Facebook'un açıklamalarına göre bu şirket, geliştirdiği eklentilere casus kodlar ekliyor ve kullanıcı verilerini topluyor. Onlarca eklenti geliştiren şirketin özellikle de 4 eklentisi ön plana çıkıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, Portekiz'de bir geliştiriciye dava açtı. Şirketin böyle bir dava açmasının nedeni ise bu geliştiricinin iddialara göre kötü amaçlı Google Chrome uzantıları geliştiriyor oluşuydu. Facebook'un açıklamalarına göre "Oink and Stuff" isimli bu geliştirici, kullanıcıların Facebook hesapları üzerinden isimlerine, cinsiyetlerine, yaşlarına, ilişki durumlarına ve hesaplarındaki diğer bilgilere erişiyor.

Facebook'un dava açtığı geliştiricinin internet sitesine baktığımızda, bu şirketin onlarca Chrome eklentisi geliştirdiği görüyoruz. Ayrıca aynı geliştiricinin Firefox, Opera ve Microsoft Edge gibi internet tarayıcıları için de geliştirmiş olduğu bazı eklentiler mevcut. Ancak Facebook, dört farklı eklentiden bahsediyor. İddialara göre bu eklentiler casus kodlar içeriyor ve kullanıcıların verilerini topluyor.

İşte Facebook'un dava açmasına neden olan o eklentiler

Yapılan açıklamalara göre kötü amaçlı eklentilerden bir tanesi, "Web for Instagram plus DM" olarak isimlendiriliyor. Instagram deneyimini internet tarayıcısına getiren eklenti Chrome'un yanı sıra Firefox, Opera ve Edge ile Android'de de çalışabiliyor. Ayrıca "Blue Messsenger" isimli eklenti de Facebook'un hedefinde. Doğrudan Facebook'u hedef alan bu eklenti, internet tarayıcınızı kullanarak Facebook'a girmek zorunda kalmadan, arkadaşlarınızla konuşmanızı sağlıyor.

Oink and Stuff'ın dava konusu olan diğer eklentileri ise Emoji Keyboard ve Green Messenger. Emoji Keyboard, adından da anlayabileceğiniz üzere bir yazışma sırasında emoji kullanmanızı sağlıyor. Green Messenger ise WhatsApp'ın Web sürümünü tarayıcınıza getiriyor. Aslında özellikle de Green Messenger ile Blue Messenger'ın anlamsız bir şekilde geliştirilmiş olması, şirketin gerçekten de veri toplayabileceğini düşündürüyor. Hangi geliştirici hali hazırda kullanılabilen hizmetlerin birebir kopyasını yapar ki?

Facebook'un açtığı davanın nereye varacağını bilmek mümkün değil ancak eğer bu geliştiriciye ait uzantılardan bir tanesini kullanıyorsanız, kaldırmanızı tavsiye ederiz. Facebook'un yaptığı açıklamalara göre verilerin niçin toplandığı ve nerelerde kullanıldığı da şu an için belirsiz. Bu yüzden her geçen saniye, Oink and Stuff tarafından geliştirilen eklentileri kullanan tüketicilerin aleyhine işliyor olabilir.

Eğer bu geliştiriciye ait bir eklenti kullanıyorsanız, Google Chrome'un sağ üst bölümünde yap boz parçasına benzeyen bir buton var. Bu buton, eklentilerin yönetilmesini sağlıyor. Oraya tıklayarak ilgili eklentileri bulup, kolaylıkla silebilirsiniz. Eğer bu geliştiricinin eklentilerini görmek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.