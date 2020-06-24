Google Chrome'un 83.0.4103.106 kodlu Android sürümüyle son derece faydalı bir özellik kullanıma sunuldu. Şu an için tüm kullanıcıların hizmetine açılmayan bu özellik, herhangi bir internet sitesinde dolaşırken anlamını bilmediğiniz bir kelime ile karşılaştığınızda bu eksikliği kolayca giderebilmenizi sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en popüler ürünlerinden bir tanesi olan Google Chrome'un Android sürümü, onlarca işlevsel araca sahip. Ancak artık Chrome, bilmediğiniz kelimelerin sözlük anlamlarını dahi tek bir dokunuşla öğrenebilmenizi sağlıyor.

Google Chrome'un Android 83.0.4103.106 kodlu sürümde keşfedilen yeni özellik, üzerine bir kere dokunulan bir kelimenin telaffuz ve sözlük bilgilerini kullanıcıya gösteriyor. Kullanıcı, bu kelime ile ilgili genel bilgileri aldıktan sonra eğer daha fazla araştırma yapmak ve Google'daki diğer sonuçlara ulaşmak isterse, ekranın altında çıkan kayan pencereyi yukarı kaydırabiliyor.

Chrome'un Android sürümündeki yeni özellik böyle görünüyor

Google Chrome'un Android sürümünde keşfedilen bu özellik, şu an için tüm kullanıcılara aktif edilmemiş gibi görünüyor. Anlaşılan Google, henüz bu özelliği test ediyor ve ilerleyen dönemlerde de tüm kullanıcıların hizmetine sunacak.

Ayrıca bu özelliğin mevcut haliyle mi kullanıcılara sunulacağı yoksa bazı değişiklikler gerçekleştirilerek mi kullanıcılara sunulacağı da bilinmiyor. Bununla birlikte Google, yakında çeviri hizmetini de Chrome'a benzer bir araçla dahil edebilir.