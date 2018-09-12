Chrome OS'un yeni güncellemesinde, Chrome OS 70 ile yerel ağ içerisinde hızlı dosya paylaşım desteği geliyor.

Bir zamanlar Chrome OS, sadece çeşitli web hizmetlerine erişmenizi sağlayan işletim sistemlerinden biriydi. Medya, eğitim ve ekonomi alanlarında Chrome OS kullanılmaya başlandığında Google, Chrome OS'u ciddiye aldı.

Birçok kişi Chrome OS'un tarayıcı pencerelerini açmaktan fazlasını yapmadığı için ilk başta Chrome OS'u küçük gördü. Chromebook'lar satışa sunulduğunda birçok kişi hala Windows OS kullanıyordu ve web hizmetlerine erişimi kolaylaştıran bir bilgisayarı gerekli görmüyordu.

Google, fiyat performans canavarı Chrome OS'a yeni özellikler ekledi. Francois Beaufort'un dediğine göre, Chrome OS 70 ile yerel ağ dosya paylaşım desteği gelecek.