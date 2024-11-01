Google, ChromeOS 130 güncellemesi ile kullanıcı deneyimini artıracak yeni yapay zekâ özelliklerini tanıttı.

Google, ChromeOS'un 130 güncellemesiyle birlikte yeni yapay zekâ özelliklerini tanıttı. Güncelleme özellikle Chromebook Plus modellerine yönelik bir dizi yeni işlevsellik sunuyor.

Kullanıcıların çalışma deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan güncelleme, Hızlı Ekle, Odak Modu ve yapay zekâ destekli kaydedici uygulaması gibi dikkat çeken yenilikler barındırıyor.

"Hızlı Ekle" butonuyla işlemleri hızlandırıyor

Güncellemenin öne çıkan özelliklerinden biri Hızlı Ekle. Hızlı Ekle özelliği emoji, GIF veya sık ziyaret edilen bağlantıları hızlı bir şekilde eklemenizi sağlıyor. Kullanıcılar klavyedeki Google butonu ile f tuşuna basarak bu menüye erişebiliyor.

Samsung Galaxy Chromebook Plus modeli, Hızlı Ekle'yi tek bir basışla aktif hale getiren yeni bir butonla donatıldı. Odak Modu ise, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için rahatsız etmeyin modunu etkinleştirerek çalışma sürelerini daha verimli hale getiriyor.

ChromeOS 130 güncellemesi, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek birçok yeni özellik sunuyor. Özellikle yapay zekâ tabanlı yenilikler, kullanıcıların günlük iş akışlarını daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor.