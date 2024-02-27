“Ülkelerin derdine bak!” dedirtecek türden bir olay, geçtiğimiz gün Danimarka’da yaşandı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in yemek yaparken çiğ tavuk etini ve sebzeleri aynı tahtada kesmesi ülkede tartışmalara neden oldu. Peki bu tepkinin sebebi ne?

Ailesine yemek hazırlarken bunu sosyal medyada paylaşan Frederiksen'e, çiğ tavuk ve sebzeyi aynı tahtada kesti diye tepkiler yağdı.

Özellikle mutfakla içli dışlı olanlar bunun sebebini biliyor olabilir. Ancak bilmeyenler için Frederiksen’in nerede hata yaptığını açıklayalım.

Öncelikle Frederikse'nin linçlenmesine neden olan görsele bakalım?

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımın altına birçok yorum geldi. Olay tabii ki sadece yorumla da kalmadı ve ülke çapına yayıldı. İyi de bu tepkinin sebebi ne ki? (İnsanın keşke biz de sadece bunları konuşsak sadece diyor.)

Çapraz kontaminasyon ile bakterilere davetiye çıkarılıyor.

Özellikle beyaz et ve kırmızı et, Salmonella ve E. Coli gibi zararları mikroorganizmaları barındırabiliyor. Bunlar da aynı kesme tahtası kullanıldığında kolaylıkla çiğ sebzelere bulaşabiliyor. Yani önce bakteriler etten tahtaya, oradan bıçağa yayılarak çoğalıyor.

Çiğ sebzelerin genellikle pişirilmeden tüketildiği durumlarda da mikroorganizmalar doğrudan yeniyor. Bu durum, gıda zehirlenmesine kadar gidebildiği için tehlikeli hâl alıyor.

Ayrıca çiğ etin kesildiği bir tahtada hemen sebze kesmek, etin tadının ve kokusunun sebzelere geçmesine de neden olabiliyor. Özellikle tat duyarlılığı yüksek olan kişiler için de bu, çekilmez olabilir.

E ne yapacağız o zaman?

Çiğ etten bakterilerin kesme tahtası üzerinde kalma riskinin önüne geçmek için tahtanın deterjan ve su ile özenle yıkanması gerekiyor. Ancak bu, tamamıyla temizlediğiniz anlamına gelmeyebilir, özellikle ahşap kesme tahtalarında.

Çünkü zamanla çiziklerin oluştuğu kesme tahtasının yüzeyindeki derinliklere mikroplar sızabiliyor. Mikroplar için iyi bir saklanma yüzeyi de olduğu için de tahtaların düzenli olarak kontrol edilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor.

Riski en aza indirmek istiyorsanız yapacağınız en iyi yöntem ayrı kesme tahtaları kullanmak. Ete ve sebzelere uygun kesme tahtası kullanarak çapraz kontaminasyonu en aza çekebilirsiniz.

Yapılacak bir diğer yöntem ise önce çiğ sebzeleri kesmekten geçiyor. Tabii ki aynı anda mutfakta birden fazla kesme tahtası kullanmak sizin için daha pratik de olabilir.

Frederiksen, Instagram hikâyede konu ile ilgili açıklama yaptı.

Frederiksen hem kesme tahtasının hem de bıçağın her işlemden sonra yıkandığını açıklayıp göz kırpan emoji ile cevap verdi.

Hem gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek hem de daha hijyenik yemekler tüketmek için bu noktalara da dikkat etmenizde fayda var. Diğer mutfak tecrübelerinizi de yorumlara bekliyoruz.

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