Çin, 5G mobil iletişim teknolojisinden 100 kat daha hızlı olacağı tahmin edilen mobil iletişim ağı 6G için tarih verdi. 6G teknolojisi, önümüzdeki 10 yıl içinde hizmet vermeye başlayacak.

Dördüncü nesil mobil telekomünikasyon hizmetinin 10 katı veri iletim hızına sahip yeni nesil mobil ağ hizmeti 5G, 2019 yılında Çin’de kullanılmaya başlanmıştı. Altyapıların geliştirilmesiyle zamanla farklı ülkelerde de kullanılmaya başlayan mobil ağ hizmetinin, ülkemizde de 2023’ten itibaren kullanılacağı söyleniyor.

Bizler 5G teknolojisinin ülkemizde de kullanılmasını beklerken, Çin’den 6G’nin ticarileşeceği ve vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlayacağı tarih hakkında açıklama geldi. Çin, 2030 yılında mobil işletim sistemini bir üst seviyeye çıkararak 6G teknolojisini kullanmaya başlayacak.

Çin, 10 yıl içinde 6G teknolojisine geçiş yapıyor

Çin, 5G iletişim ağı araştırma ve geliştirilmesinde lider olmuştu. Ancak 5G teknolojisi de yeterli gelmemiş olacak ki 6G teknolojisi için ticarileştirilme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2021 Teknoloji Billboard Konferansı’nda açılış konuşmasını Global Mobil İletişim Derneği’nin danışmanı Wang Jianzhou yaptı. Wang Jianzhou, konuşmasında “5G’yi inşa ederken, 6G çalışmaları da zaten başlamıştı. 2030 yılına kadar 6G iletişim ağı ticari olarak mevcut olacak. Şimdi 6G’nin tanımını, araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

5G teknolojisinin mobil iletişim becerileri şimdiye kadar görülmemiş gelişmeler sağlamıştı. Ancak teknolojinin gelişimi sonsuz, 5G’nin de 5,5G ve 6G olmak üzere iki düzeyde gelişmelere ihtiyacı var. 6G ağ teknolojisi; en yüksek hız, gecikme, trafik yoğunluğu, spektrum verimliliği ve daha pek çok özellikleriyle 5G’den üstün olacak. Danışman Jianzhou, 5G'ye kıyasla 6G ağ mimarisinin tasarımının, donanım ve algoritmaların enerji tüketiminin üzerindeki etkisinin de dikkate alınacağını belirtti.