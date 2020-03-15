Corona virüsünün git gide etkisini arttırdığı günlerde bu virüsün tespiti için yapılan testlerin süresi de oldukça önem arz ediyor. Çin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabında bu virüs testini 15 dakikaya indirecek kitin bulunduğunu yazan bir haberi alıntılayarak bunu doğruladı.

Corona virüsü hızla yayılmaya devam ederken bilimde de gelişmeler yaşanmıyor değil. Corona virüsünün henüz bir tedavisi bulunmuyor fakat yakın zamanda bulunacağını umut ediyoruz. Çin'de ortaya çıkan yeni bir gelişme, virüsün tedavi sürecinde oldukça etkili olabilir. Çin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı, corona virüsü testini 15 dakikaya düşürecek bir kit yapıldığını paylaştı. Bir haber tweeti alıntılanarak atılan tweette yazanlar şu şekilde: '15 dakika! Hefei, Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni corona virüsü test kitleri üretti'

Büyükelçilik tarafından paylaşılan tweet:

Kan yoluyla yapılan bu test, 15 dakikada sonucun ne olduğunu ve hastanın corona virüsüne yakalanıp yakalanmadığını belirtiyor. Hastadan alınan kan örneğinin hamilelik testine benzer bir şekilde kite damlatıldığı test, çok hızlı bir şekilde sonuç verebiliyor. Bu yöntem sayesinde hızlıca yapılacak testlerden sonra tedaviye bir an önce başlanarak hastanın kurtulması sağlanabilir.

Corona virüsü salgınının durdurulamaz yayılması devam ediyor:

Corona virüsü tüm önlemlere rağmen hızla artmaya devam ediyor. Ülkemizdeki vaka sayısı dün yapılan açıklamayla 6 olmuş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre ilk 5 vaka birbirleriyle bağlantılıyken 6. vaka ise Umre'den dönünce enfekte olduğu fark edilen bir kişiye ait. Umre'den dönen yaklaşık 10 bin vatandaşımızın tedbir olarak boşaltılan yurtlarda kalacağı da açıklandı. Ankara ve Konya'daki yurtlara yerleştirilen bu vatandaşlar, bir süre boyunca orada tutulacak.

Türkiye'de durum böyleyken dünyada da durum iyice kötüye gitmekte. Her gün sürekli artan vaka ve ölüm sayıları insanları korkuya düşürmekte. Enfekte olan insan sayısı neredeyse 157 bin olurken ölen kişi sayısı ise 6 bine yaklaşmış durumda. En kötü durumda olan ülkeninse virüsün sıfır noktası olan Çin olduğu düşünülüyor. Öte yandan Çin'i İtalya takip ediyor.