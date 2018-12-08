Merakla Beklenen Soru: Ay'ın Karanlık Yüzünde Ne Var?

Filmlere bile konu olan Ay'ın karanlık yüzünde ne olduğunu araştırmak üzere roket yollanacak.

Yer geldi filmere konu oldu, yeri geldi bir çok komplo teorisi üretildi ancak Ay'ın karanlık yüzü konusundaki farklı teoriler hiç bir zaman son bulmadı. Artık her yerden gelen seslere son vermek için bir araştırma yapılacak. Çin tarafından Çang'ı-4 isimli keşif aracı, Ay'ın bizim hiç görmediğimiz yüzünde bulunan bir kraterine iniş yapacak.

Bahsi geçen keşif aracı, 2019'un hemen başlarında Ay'a iniş yapacak ve Dünya tarafından hiç görülmeyen yüzeyinden taş, toprak örnekleri toplanacak. Tam olarak Von Karman olarak isimlendirilen bir kraterin içine iniş yapacak olan araç, buradan topladığı örnekleri inceleyerek raporları tekrardan bizlere sunacak.

Daha önce Ay'ın karanlık yüzeyi üzerinde hiç bir görev yapılmamışken, tam olarak bu kraterin seçilme sebebi ise Ay'ın bilinen en eski ve en derin bölgelerinden biri olması. Tahminlere göre milyarlarca yıl önce bir göktaşı çarpması ile oluşan krater çerisinde bir çok farklı kategoride araştırma yapılacak.

Yine Çin tarafından gönderilen Longciang-2 isimli uydu, geçtiğimiz ay içerisinde Ay'ın karanık yüzüne ait fotoğrafları bizlere aktarmıştı. Şu an Ay'a gönderilmesi planlanan Çang'ı-4 sonrasında 2020 yılında ise Çang'ı-5 üretilerek Mars'a gönderilmesi planlanıyor. Bunların yanında Çin, 2029 yılında Jüpiter'e de bir keşif aracı yollamayı planlıyor.

Yakın zamanda hepimiz Ay'ın karanlık yüzeyinde neler döndüğünü anlayacağız ve komplo teorileri de bir son bulacak umuduyla bekleyişteyiz.