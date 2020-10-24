Hubble Uzay Teleskobu, İki Galaksinin Birleşmesini Yakaladı

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, iki galaksinin birleşme sürecinden bir sahneyi görüntüledi. Bu görüntülerde bir galaksi diğerini içine çekiyor.

Uzay her zaman için harika görüntülere ev sahipliği yapıyor. Bizler de çeşitli teleskopların ve görüntüleme araçlarının yardımıyla elde edilen görüntülere şahitlik edebiliyoruz. Bu görüntülere bir yenisi eklendi. Görüntülerde iki galaksi yer alıyor.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu ile çekilen bu görüntüler, devasa bir galaksi birleşmesinin ilk aşamalarından biri gibi gözüküyor. Görüntülerde NGC 2799 ve NGC 2798 adlı galaksilerin birleştiği göze çarpıyor.

Galaksilerin görkemli dansı

NGC 2798, görüntülerdeki galaksilerden büyük olanının adı. Bu galaksi diğerini kendi merkezine doğru çekiyormuş gibi gözüküyor. Her ne kadar görüntülerde NGC 2798’i yatay pozisyonda görsek de aslında iki galaksi birbiri etrafına dönüyor.

NASA, kendi internet sitesinde “Bu göz alıcı görüntü NASA/ESA’nın Hubble Uzay Teleskobu ile çekildi, galaksi 2799 (solda) görünüşe göre galaksi NGC 2798 (sağdaki) tarafından çekiliyormuş gibi gözüküyor.” ifadesini kullandı.

“Etkileşime geçen galaksiler, mesela bunlar, birbirleri üzerindeki etkilerine göre isimlendiriliyor, en sonunda da birleşmeleriyle ya da özel bir şekil almalarıyla sonuçlanıyor.” diyen NASA, galaksilerden birinin diğerine çekilişini suya bir damlanın düşüşüne benzetti.

Galaksilerin birleşmesi binlerce yıl sürüyor

Evrenin muazzam sonsuzluğunda, büyüklükleri ışık yıllarıyla ölçülen galaksilerin birleşmesi tabii ki bir anda gerçekleşmiyor. NASA, bu sürecin birkaç yüz milyon yıl, hatta bazen milyarlarca yıl sürebildiğinin altını çiziyor.

Kurum açıklamasında “Her ne kadar galaksilerin birleşmesi içindeki yıldız sistemleri için oldukça yıkıcı bir şey gibi gözükse de yıldızlar arasındaki mesafelerden dolayı iki yıldızın çarpışması pek olası değil” ifadelerini kullandı.

Hubble Uzay Teleskobu gelecek yıl geri dönecek. Onun yerini ise James Webb Uzay Teleskobu alacak. NASA’nın yıldızları izlemek için geliştirdiği bu yeni araç, gezegenimizin uzaya bakan gözü olacak. James Webb Teleskobu sayesinde uzaydaki yapılara daha yakından bakmak mümkün hale gelecek.