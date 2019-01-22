Çin’de Huawei Telefonlar, Twitter Fotoğraflarını Siliyor

Çin’de Huawei telefonlar için yayınlanan yeni güncelleme sonrasında Twitter uygulamasından indirilen fotoğraflar silinmeye başladı.

Çin, oldukça otokrat ve katı kuralları olan bir ülke. Ülkede yasaklı olan pek çok internet sitesi ve uygulama var. Twitter da bunlardan birisi. Ülke çapında yayınlanan son güncellemenin ardından, Twitter uygulamasından indirilen fotoğraflar telefonlardan silinmeye başladı.

Durum ilk olarak bir kullanıcının, arkadaşının köpeğine ait fotoğrafları indirmeye çalışması ile ortaya çıktı. Sistem bu fotoğrafların Twitter uygulamasından geldiğini fark etti ve fotoğrafları uyarı verdikten sonra sildi. Başka kullanıcılar da benzer bir durumla karşılaştıklarını açıkladılar.

Pek çok kişi için bu durum, Huawei telefonların kullanıcılarını gözetlediklerinin ve kişisel bilgilerinin tehlike altında olduğunun bir işareti. Pek çok Honor ve Huawei kullanıcısı sorunun güncellemenin ardından başladığını belirtiyor. Yine de suçlu olanın güncelleme mi yoksa Twitter uygulamasında yapılan bir değişiklik mi olduğu bilinmiyor. Çıkan uyarılarda görselleri Twitter uygulamasının sildiği belirtilirken, Twitter.com ve üçüncü parti Twitter uygulamaları üzerinden indirilen fotoğraflarda bu durum gözlenmiyor.

Sorunun Çin dışındaki pazarlarda gözlenmediği açıklanırken, Huawei’ye bakışı nasıl etkileyeceği de merak ediliyor. Yine de bu durumun ABD ve Çin arasındaki gerilimle bir alakasının olmadığı belirtiliyor.