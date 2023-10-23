Çin, son dönemde casusluk iddialarıyla pek çok firmaya baskınlar düzenlemiş, pek çok yöneticiyi de gözaltına almıştı. Apple'ın en önemli partnerlerinden olan Foxxcon'un şimdi Çin'in hedefinde olması, şirketlerin ülkedeki yatırımlarını da etkileyebilir.

Son yıllarda casusluk suçlamaları, ticaret savaşları derken Çin ile Batı arasındaki mesafe açıldı. Öte yandan; ilk başta Çinli teknoloji firmalarının casuslukla suçlanmasına sert tepki gösteren ülke, şimdi benzer suçlamaları başka teknoloji firmalarına yöneltiyor.

Ayrıca Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilim de uzun zamandır biliniyor. İşte gelen son haberler, Çin'in Tayvan'ı teknoloji sektörü üzerinden vurmaya başladığını gözler önüne seriyor. Hem de Apple'ın en önemli tedarikçileri arasında yer alan Foxconn üzerinden!

Çin'in hedefinde Apple'ın tedarikçisi var

Tayvan merkezli bir firma olan Foxconn, çok uzun yıllardır Apple için üretim yapıyor ve iPhone'ların ana tedarikçileri arasında yer alıyor. Ülkeden gelen haberlere göre ise Foxconn, şu anda Çin'in vergiler ve arazi kullanımı konusunda yaptığı soruşturmaların merkezinde yer almaya başladı. Bu arada; Foxconn, yüzbinlerce çalışanıyla Çin'in en önemli ihracatçıları arasında bulunuyor.

Çin yönetimi ile Foxconn arasındaki buzların yakın zamanda erimesi pek de olası gözükmüyor. Her ne kadar Çin, dış yatırımcılara açık olduğunu ifade etse de bazı firmalar Çin ile olan bağlarını azaltmayı planlıyor. Foxconn'un durumu ise daha da karışık. Zira firmanın kurucusu Terry Gou, Tayvan'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmaya hazırlanıyor. Gou bu süreçte ticari gücünün ve prestijinin, Çin'in gazabından korunmasını sağlayacağını düşünüyor.

Öte yandan Şangay'da da Çinli polisler, ülkenin en önemli basın kuruluşlarından olan WWP'ye ait olan GroupM'in ofisinde aramalar yaparken şirketin şu andaki üst düzey yöneticilerinden birini gözaltına aldı. Daha sonra aynı firmanın 2 de eski çalışanı gözaltına alındı.

Pekin hükûmeti, son yıllarda istihbarat kanunlarını sıkılaştırmış ve kendilerine tehdit olarak gördükleri her şeyi incelemeye alacağını açıkça belirtmişti. Daha önce Bain, Mintz gibi uluslararası firmalar da baskınlar ya da incelemeler ile karşı karşıya kalmıştı.