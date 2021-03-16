Çin'de Son 10 Yılın En Şiddetli Kum Fırtınası Yaşanıyor

Her yıl ilkbaharda kum fırtınasıyla mücadele eden Çin, son 10 yılın en şiddetli kum fırtınasıyla karşı karşıya geldi. Kum fırtınası hayatı olumsuz etkilerken ortaya korkutucu görüntüler de çıkardı.

Asya kıtası genelinde ilkbahar zamanı kum fırtınalarının görülmesi oldukça doğal. Fakat son günlerde Çin'in başkenti Pekin'i etkisi altına alan kum fırtınası, diğer kum fırtınalarından daha farklı. 21,7 milyon insanın yaşadığı şehir, son 10 yıl içinde gördüğü en şiddetli kum fırtınasıyla karşı karşıya.

Çinli yetkililere göre kum bulutları, İç Moğolistan özerk bölgesinden geldi. Kum fırtınalarının şiddetli olduğu bir diğer yer olan Moğolistan'da en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişidense haber alınamadığı bildirildi. Pekin'de görülen kum fırtınasıysa ortaya korkunç görüntüler çıkardı.

"Dünyanın sonu gelmiş gibi":

Havanın zaten fazlasıyla kirli olduğu Pekin, kum fırtınasıyla birlikte World Air Quality Index'e (WAQI) göre en son düzey olan tehlikeli seviyeye ulaştı. WAQI tarafından paylaşılan ve henüz geçtiğimiz saat güncellen verileri harita üzerinde aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz.

Çin'de yayınlanan Global Times gazetesinin haberine göre şiddetli kum fırtınası, Pekin dâhil en az 12 kentte etkisini gösterdi. Neyse ki toz bulutlarının bu gece dağılmaya başlamasının beklendiği ifade edildi. Reuters'a konuşan Pekinli Flora Zou, kum fırtınasını anlatırken "Dünyanın sonu gelmiş gibi. Bu tür havalarda dışarı çıkmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Hava kalitesinin güvenlik seviyesini ifade eden PM 10 değeri, AFP haber ajansının belirttiğine göre metreküp başına 8.100 mikrogramın üstüne çıktı. Bu değer, Pekin dahil 6 kent merkezinde görüldü.

Kum fırtınasıyla birlikte yetkililer, vatandaşlara mümkünse dışarı çıkmamaları konusunda tavsiye verdi. Fransız AFP haber ajansına göre okullara tüm sınıf dışı aktiviteleri iptal etmeleri çağrısı yapıldı ve solunum güçlüğü sorunu yaşayanların evlerinde kalmaları istendi.