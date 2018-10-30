Ozon tabakasını incelten tehlikeli bir kimyasal bileşik dünya genelinde yasaklanmış olsa da Çin’de kullanılmaya devam ediyor.

Çin'in doğusunun, dünyayı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyan ozon tabakasını aşındırdığı bilinen bir madde olan karbon tetraklorürü (CCl4) belirgin miktarda yaydığı "Live Science" internet sitesinde yayımlanan çalışmada belirtildi.

Dünyanın farklı yerlerindeki bilim insanları tarafından yürütülen çalışma CCl 4 dâhil olmak üzere ozon tabakasını incelten maddeleri tüm dünyada yasaklayan Montreal Protokolü’ne rağmen Çin’in zararlı kimyasal bileşeni kullanmaya devam ettiğini ve ozon tabakasına zarar veren yayılmalara neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmalar yalnızca gazların atmosferdeki simüle eden iki modeli değil aynı zamanda karadan ve havadan atmosfer yoğunluğunu ölçen sensörlerden elde edilen verileri inceledi.

Çalışmanın lideri Mark Lunt “Sonuçlarımız, Doğu Asya bölgesinden karbon tetraklorür yayılımının, küresel yayılmaların büyük çoğunluğundan sorumlu olduğunu gösterdi. Ve bu yayılmalar, önceki çalışmalarda belirtilenden önemli ölçüde daha büyük” açıklamasında bulundu.

Çin’in Shandog dâhil olmak üzere bazı bölgelerinin 2012’den sonra önceki yıllardan daha fazla Karbon tetraklorür salımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Yasaklara rağmen yılda 44 bin ton zararlı madde salındığı ortaya çıktı ve 2009 – 2016 yılları arasında bu yayılmaların yarısının Çin’den geldiği saptandı.