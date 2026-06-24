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Çinli Geliştiriciler, Apple'a Dava Açtı: İyi de Neden?

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Çin’de çok sayıda geliştirici, Apple’ın App Store politikaları nedeniyle firmaya dava açtı.

Çinli Geliştiriciler, Apple'a Dava Açtı: İyi de Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı bulunan Apple, cihazları için sunduğu uygulama mağazası App Store’da geliştiricilerden talep ettiği yüksek ücretler nedeniyle büyük eleştiriler alan bir firmaydı. Şimdi ise Çin’de bulunan geliştiricilerden firmaya yönelik bu konuda yasal bir hamle geldi.

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Çin’de 48 geliştiriciden oluşan bir grup, Apple’a dava açtı. Geliştiriciler, Apple’ın App Store üzerinden haksız yere yüksek ücretler talep ettiğini ve dağıtım konusunda da kısıtlamalar uyguladığını öne sürerek davacı oldu.

İçerikten Görseller

Çinli Geliştiriciler, Apple'a Dava Açtı: İyi de Neden?
applechi

App Store politikalarının incelenmesi isteniyor

applechi

Çinli geliştiriciler, düzenleyicilerin Apple’ın App Store uygulama mağazasında gereğinden fazla ücret talep edildiğini belirterek ücret politikalarını incelemesini talep ediyor. Direkt olarak Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’ne yapılan şikâyette, firmanın piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı öne sürülüyor.

Apple aslında yakın zamanda Çin’deki ücret politikalarında değişiklikler yapmıştı. Öyle ki mart ayında uygulamalar ve uygulama içi satın alımlardan komisyon oranını %30 seviyesinden %25’e düşürmüştü. Geliştiriciler ise bu oranın hâlâ çok yüksek olduğunu ve yeterli indirime gidilmediğini düşürüyor. Onlara göre firma, komisyonları %12’ye kadar düşürmeli. Henüz Apple’dan konuya ilişkin bir açıklama yok. Neler olacağını zaman gösterecek.

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