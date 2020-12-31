Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, bir buzul şelalesine tırmanırken buzlu sulara düştü ve hayatını kaybetti. 30 yaşındaki fenomenin bedeni hala bulunabilmiş değil.

“Glacier Bro” (Buzul Kardeş) lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun, 20 Aralık'ta bir buzul şelalesine tırmanırken kaza geçirdi ve düştü. Kazanın ardından bedeni ölü ya da diri halde bulunamayan 30 yaşındaki Xiangjun’un sosyal medya hesabından yapılan yeni bir paylaşımda ünlü fenomenin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çocukluğundan bu yana buzullara karşı büyük bir tutku besleyen Wang Xiangjun, buzul buzul gezegerek fotoğraf ve videolar çekiyor, aynı zamanda da iklim değişikliğinin etkilerini göstermeye çalışıyordu. Çin’in yerel sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı videolara göre Xiangjun, Tibet'in kuzeyindeki bir buzul şelaleyi daha incelerken istenmeyen bir kaza yaşadı.

Hayatı boyunca buzullara tutkulu olan Wang Xiangjun, buzulların arasında hayatını kaybetti

Şelaleye tırmanırken dengesini kaybeden Xiangjun, buz kütleleriyle dolu akarsuyun içine düştü. Xiangjun, bir daha akarsuyun içinden hiç çıkamadı ve 10 gün süren arama kurtarma çalışmalarında da talihsiz adamın bedenine ulaşılamadı. Kurtarma ekiplerinden bir sözcü, Xiangjun’un bir buz kütlesinin altında kalmış ve buzul ile birlikte sürüklenerek hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

Arama kurtarma ekipleri, Xiangjun’u bulabilmek adına çalışmalarına devam ediyor olsalar da sosyal medya fenomeni için umutlar tamamen tükenmiş durumda ve bu noktadan sonra sağ kurtulmasına ihtimal verilmiyor. Zira sosyal medya fenomeninin Kuaishou hesabından yapılan paylaşımda da Xiangjun’un hayatını kaybettiği bildirilmiş durumda.