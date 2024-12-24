Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten makinelerin arkasındaki şirket ASML, bu makinelerden birinin LEGO setini çalışanlarına satmaya başladı.

LEGO, hayal edebileceğiniz her tarz şeyle alakalı setlerle ve iş birlikleriyle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise yine kimsenin aklına gelmeyeceği bir LEGO seti üretildi. Dünyanın en gelişmiş çip üretme makinesi, LEGO oldu.

Dünyanın en gelişmiş çip üretme makinelerini üreten Hollanda merkezli teknoloji firması ASML Holding NV bu setin arkasında yer alıyor. Bloomberg’ün aktardığına göre de şirket, bu seti sadece çalışanlarına satıyor.

ASML’nin 40. yılına özel olarak üretilen bu LEGO seti, sadece şirketin çalışanlarına özel

Yukarıdaki görselden makinenin LEGO replikasının nasıl bir görünüme sahip olduğunu görebiliyorsunuz. TWINSCAN EXE:5000 isimli makine, en ince detayına kadar buradaki sete eklenmiş. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi bu set, hemen LEGO tutkunlarının ilgisini çekmiş, birçok kişi, sosyal medya üzerinden seti satın almak istediğini belirtmiş.

Ancak Bloomberg’e konuşan şirket yetkilileri, setin herkes için üretilmediğini, sadece çalışanlar için üretilen eğlenceli bir ürün olması için çıkarıldığını belirtmiş. Setin, ASML’nin 40. yılına özel olarak üretildiğini belirtelim.

Çip makinesini içeren LEGO seti, ASML’nin çalışanlara özel mağazasında 216 dolarlık bir ücretten satılıyor.