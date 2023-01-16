Citroen CEO'su Vincent Cobee, Türkiye'de 80 bin adet otomobil satmaları durumunda üretim tesisi düşünebileceklerini söyledi. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise bu hedefin 2025'te gerçekleşebileceğini ifade etti.

Türkiye'de popüler otomobil markaları arasında yer alan Citroen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sunulan C4 X'in İspanya'da gerçekleştirilen lansmanında konuşan Citroen CEO'su Vincent Cobee, markanın Türkiye'de üretim yapabileceğinin sinyallerini verdi. Ancak bunun gerçekleşmesi için bir şart var.

Citroen CEO'suna göre C4 X, tüm dünyada en çok Türkiye'de satacak. Bunun nedeni, aracın içten yanmalı versiyonlarının da Türkiye'ye gelmiş olması. "Regülasyonlar (elektrikli otomobiller için) yüzünden, Avrupa'daki içten yanmalı motora sahip araç sayısı azalacak. Bu yüzden, içten yanmalı motorları öncelikle Türkiye, İsrail ve Japonya gibi pazarlara yönlendireceğiz." diyen Vincent Cobee, Türkiye'deki üretim şartını ise şöyle açıkladı:

"Eğer Türkiye'de 80 bin adet otomobil satarsak, üretim üssü düşünebiliriz"

"Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya bizim en büyük ilk beş pazarımız. Türkiye ilk 5 pazar arasına girerse, bir başka deyişle, Türkiye'de marka olarak yılda 80 bin adet satış rakamına ulaşabilirsek, işte o zaman Türkiye'de üretim güçlü bir ihtimal olur. Bu rakam, Türkiye için bir hayal değil, ciddi bir ihtimal." şeklinde konuşan Citroen CEO'su, C4 X'in bu ihtimalin gerçekleşmesini sağlayacak en güçlü silahlardan olacağını ifade ediyor.

Türkiye Genel Müdürü'ne göre bu ihtimal, 2025'te gerçekleşebilir

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım da CEO Vincent Cobee'nin açıklamalarını değerlendirdi. Bu ihtimalin 2025'te gerçekleşebileceğini söyleyen Selen Alkım şu ifadeleri kullandı: 2023'te pazarı 2022'ye göre benzer büyüklükte öngörüyoruz. Ama biz payımızı yüzde 6.3’e çıkarmak istiyoruz, bunda C4 X’in payı büyük olacak. Bu model, Citroen'in en çok satış yaptığı ilk 5 ülke arasına girme hedefimiz için de bir başlangıç. 2023'te 49 bin 200 adet satış hedefimiz var. 2022'de tedarik sıkıntıları nedeniyle satışlarımız 29 bin adette kaldı.

2023 yılı için Türkiye'ye 10 bin adet C4 X getireceğiz. Bu rakamı 15 bine çıkarmak için çalışıyoruz. Türkiye olarak en çok adedi biz alacağımız için, tedarik anlamında C4’e göre C4 X'te elimiz daha rahat. C4 X'in Türkiye'deki satışlarının yüzde 10’u elektrikli, yüzde 55’i benzinli ve kalanı dizel olacak. Elektrikli C4 X'in olabildiğince yüzde 10 ÖTV’de kalmasını hedefliyoruz. Euro'nun yükselmesine rağmen, otomobilin ÖTV'sinin yükselmemesi için çalışacağız.

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