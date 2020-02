Çizgi Dizilerden Uyarlanan 5 Başarılı Mobil Oyun

Çizgi dizi yapımcıları sizi ekranların başına bağladıkları yetmezmiş gibi bir de telefonlarınızın başına bağlamak istiyorlar. İndirme bağlantılarını da bulabileceğiniz çizgi dizilerden uyarlanan bağımlılık yaratan 5 mobil oyunu sizler için listeledik.

Televizyondan ya da internetten severek takip ettiğimiz çizgi dizilerin bir oyuna uyarlandığını görmek hepimizi mutlu eder. Çocuk ya da büyük olalım, her yaşımızda bize hitap eden animasyons serileri ve çizgi diziler var. Rick & Morty ya da South Park gibi... Tüm bu yapımların heyacanını mobil oyun olarak da yaşaya biliyoruz. Özellikle karakterlere ve hikayeye sadık kalınarak uyarlanan oyunlar, son zamanlarda yoğun ilgi görüyor.

Kendine her alanda malzeme bulabilen oyun sektörü, insanların sevdikleri yapımları beyaz ekrandan oyun dünyasına başarılı bir şekilde aktarma gücüne sahip. İçerikleri her ne olursa olsun bu tarz oyunlar televizyondan edindikleri şöhret sayesinde gerçekten yoğun ilgi görmekte. İşte iOS ve Android markette indirme linklerini bulabileceğiniz beş başarılı mobil oyun.

Çizgi dizilerden uyarlanmış 5 mobil oyun

Futurama: Yarının Dünyası

Animation Throwdown: The Quest For Cards

South Park: Phone Destroyer

Rick and Morty: Pocket Morty’s

The Simpsons: Tapped Out

Futurama: Worlds of Tomorrow

Yapımcı: Jam City, Inc.

iOS Puanı: 4.2

Android Puanı: 4.2

Karakterleri ve özellikle oyunda geçen diyaloglarla gerçeğine epey sadık kalınmış bu oyunun amacı kendi dünyanızı yaratarak uzaylılarla savaşmak ve favori karakterlerinizle uzayı keşfetmek. Oyunun en güzel özelliklerinden biri oyundaki karakterlerin seslendirmesini yapan kişiler dizideki seslendirmeyi yapan kişilerle aynı olması. Son bölümünün 2013’de yayınlandığını düşünürsek bu oyunu oynarken sanki yeni sezonun senaryosu sizin ellerinizdeymiş gibi hissedeceksiniz.

Hem iPhone (iOS) telefonlarda hem de Android markette ücretsiz olarak sunulan Futurama: Worlds of Tomorrow, diğer birçok popüler mobil oyun gibi oyun içi ücretlendirmeye sahip. Örnek verecek olursak oyunda profesörün herhangi bir parçayı güncellemesini istersek karşımızda iki seçenek bulunuyor. Ücretli olan pizza dilimlerini kullanarak süreyi kısaltmak ya da verilen süreyi uzunca beklemek zorundasınız.

Futurama Worlds of Tomorrow indir:

Rick and Morty: Pocket Morty’s

Yapımcı: Adult Swim Game

iOS Puanı: 4.4

Android Puanı: 4.1

Birçoğumuzun aşina olduğu Pokemon adlı mobil oyundan esinlenerek yaratılan bu oyunda Rick karakterini kontrol ediyorsunuz. Amaç, farklı boyutlardaki Morty’leri bulup toplayarak onları savaştırarak maçı kazanmak.

Pocket Morty’s sadece oyun oynamamıza değil aynı zamanda dördüncü boyutu keşfetmemize de olanak sağlıyor. Farklı boyutlarda yüzlercesini bulacağınız Morty’i çeşitli stratejilerle geliştirip güçlendirebilirsiniz. Yine hikayeye sadık kalınan tiplemeler ve diyaloglarla kendinizi Rick’in dünyasına kaptırmanız çok mümkün. Oyun hem iOS’ta hem de Android markette ücretsiz olarak sunuluyor.

Pocket Morty's indir:

South Park: Phone Destroyer

Yapımcı:Ubisoft

iOS Puanı: 4.7

Android Puanı: 4.4

İndirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan bu oyunun bağımlısı gerçekten çok fazla. 150’den fazla toplayabileceğiniz kartlarla karakterlerinizi geliştirebilir ve South Park dünyasında kargaşaya yol açabilirsiniz.

Bir takım olarak da oynayabileceğiniz bu oyunda kartlarınızı takımınızla paylaşıp karakterleri güçlendirebilir ve stratejilerinizle PvP savaşlarında rakiplerini yenebilirsiniz.

South Park: Phone Destroyer indir:

Animation Throwdown: The Quest For Cards

Yapımcı: Kongregate

iOS Puanı: 4.7

Android Puanı: 4.5

Family Guy, Bob’s Burgers, King of the Hill, American Dad ve Futurama. Eğer az önce saydığım çizgi dizilerden en az birini seviyorsanız ve kart oyunlarına aşina iseniz, bu mobil oyun tam da size göre. Oyundaki amaç, yukarıda saydığım Stewie, Bender, Tina Belcher gibi bu beş diziye ait olan karakterlerden en güçlü desteyi yaratıp rakibinizi yenmek. Her bir karakterin kendine has saldırı ve defans güçleri bulunuyor ve aynı zamanda diziye ait espritüel özellikler de taşıyor.

Oyunda size halihazırda verilen kartlarla oynayabilir, ya da daha güçlü desteler yaratabilmek için yeni kartlar da araştırabilir veya gerçek parayla kart satın alabilirsiniz. Güçlü kartlara sahip olmak için araştırma seçeneğini tercih ettiğinizde bekleme süreleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Animation Throwdown: The Quest For Cards indir:

The Simpsons: Tapped Out

Yapımcı: Electronic Arts

iOS Puanı: 4.7

Android Puanı: 4.5

Eğer sıkı bir Homer hayranıysanız bu oyununun bağımlısı olmaya hazır olun.Oyunda Homer karakterini canlandırıyorsunuz ve sakarlığınız yüzünden bir nükleer santrali patlatıp Springfield’in yerle bir olmasına sebep oluyorsunuz.

Oyundaki amaç yok ettiğiniz Springfield şehrini yeniden kurmak. Şehirde bulunan bütün binaları nereye konumlandıracağınıza tamamen siz karar veriyorsunuz. Tamamladığınız her görevin sonunda para ve donut kazanıyorsunuz. Verilen bu ödüller binaların inşaat sürelerini kısaltmak amacıyla kullanılabiliyor ve eğer daha fazla donut isterseniz gerçek parayla satın alabiliyorsunuz.

Oyundaki hikaye ve bütün içerikler The Simpsons animasyonunun yapımcıları tarafından hazırlanmış. Yani bir yandan oyun oynarken bir yandan da eğlenceli ve espirili konuşmalara tanıklık ederek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

The Simpsons: Tapped Out indir: