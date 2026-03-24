Claude, Önce Çalışanları Sonra Patronları Sevindirecek Özelliğini Duyurdu: Yapay Zekâ Bilgisayarı Devralıyor

Anthropic’in geliştirdiği Claude, artık bilgisayarınızı sizin yerinize kullanabiliyor. Yeni özellikle uygulamaları açabiliyor, görevleri tamamlayabiliyor ve siz bilgisayar başında olmasanız bile işleri halledebiliyor. Özellik şimdilik macOS’te test ediliyor.

Yapay zekâ dünyasında işler iyice ciddileşmeye başladı. Artık mesele sadece “soru cevaplayan botlar” değil. Anthropic’in Claude için duyurduğu yeni özellik, yapay zekâyı doğrudan bilgisayarınızı kullanan bir asistana dönüştürüyor.

Evet, yanlış duymadınız. Claude artık sadece size ne yapmanız gerektiğini söylemiyor; bizzat kendisi yapıyor. Uygulamaları açıyor, tarayıcıda dolaşıyor ve verdiğiniz görevleri baştan sona tamamlayabiliyor.

Claude artık direkt bilgisayar kullanıyor

“Computer use” adı verilen bu özellik sayesinde Claude; Slack, takvim ve benzeri uygulamalarla entegre çalışabiliyor. Ama olay bununla da sınırlı değil. Eğer ihtiyaç duyduğu bir uygulama bağlı değilse, sizden izin alıp direkt bilgisayarınızda açıp kullanabiliyor.

Yani Excel dosyası mı hazırlanacak? Mail mi kontrol edilecek? Bir rapor mu oluşturulacak? Claude’a söylüyorsunuz, o hallediyor. Siz de arkanıza yaslanıyorsunuz.

Yapay zekâya mesai yazabilirsiniz

İşin en çarpıcı kısmı ise otomasyon tarafı. Claude’a “her sabah mailleri kontrol et” ya da “her cuma rapor hazırla” gibi komutlar verebiliyorsunuz. O da bunları düzenli olarak sizin yerinize yapıyor. Yani "angarya" görülen pek çok işi sizin yerinize yapabiliyor.

Bu da özellikle ofis çalışanları için ciddi bir zaman kazancı demek. Tabii işin bir de diğer tarafı var: Bu tarz özellikler, bazı işlerin geleceğini de tartışmaya açıyor. Tabii şu an için hemen "Bilgisayarı yapay zekâ kullanıyor, çalışanları kovalım" gibi bir durum olması düşük ihtimal. Zira yapay zekayı doğru aksiyonu alması için yönlendirmesi gereken biri olmak zorunda. Ancak yakın vadede yapay zekâ kullanmayı bilmeyenlerin işlerinin tehlikede olduğunu görmek zor değil.

Anthropic’e göre bu sistem şu anda Claude Cowork ve Claude Code üzerinden, sadece macOS kullanıcıları için test ediliyor. Ayrıca güvenlik tarafında da her kritik işlem için kullanıcıdan izin alınması gerekiyor. Yani kontrol tamamen sizde… en azından şimdilik.